Σύγκρουση ελικοπτέρων: «Υπήρξε αστοχία συντονισμού», είπε ειδικός πραγματογνώμονας

Πιθανόν και οι δύο έβλεπαν τον στόχο που θα έπαιρναν το νερό. Δεν υπήρχε συντονισμός, δεν μπορούσαν να είναι τόσο κοντά, σχολίασε ο κ. Φραγκούλης 

Μάνος Χατζηγιάννης

Σύγκρουση ελικοπτέρων: «Υπήρξε αστοχία συντονισμού», είπε ειδικός πραγματογνώμονας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η σύγκρουση των ελικοπτέρων οφείλεται πιθανόν σε αστοχία συντονισμού κατά την επιχείρηση ρίψης νερού.
  • Τα δύο ελικόπτερα πετούσαν πολύ κοντά το ένα στο άλλο, παρά το γεγονός ότι είχαν διαφορετικές ταχύτητες.
  • Ο συντονιστής της επιχείρησης πρέπει να γνωρίζει τις ταχύτητες και να δίνει προτεραιότητα στα εναέρια μέσα, κάτι που δεν έγινε σωστά.
  • Υπάρχει αμφιβολία αν τα ελικόπτερα είχαν επαρκή επικοινωνία με τον συντονιστή κατά τη διάρκεια της πτήσης.
  • Έγιναν σοβαρές παραλείψεις από τους συντονιστές, σύμφωνα με καταγγελίες ειδικών.
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Εν μέσω οδύνης εξαιτίας του θανάτου των δύο μελών του πληρώματος του ενός από τα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στην περιοχή ανάμεσα σε Άγιο Νεκτάριο – Κρύο Πηγάδι – Αγία Παρασκευή οι ειδικοί αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας.

Ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων, Παντελής Φραγκούλης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 για τη σύγκρουση των δύο ελικόπτερων ανέφερε χαρακτηριστικά: "Σε αυτά τα ελικόπτερα μπαίνουν ξένοι χειριστές και ένας πρώην πιλότος. Η επιχείρηση συντονίζεται από τους συντονιστές που πετάνε πολύ ψηλότερα για να έχουν οπτική εικόνα. Είναι επικίνδυνο να πετούν τόσο κοντά τα δύο ελικόπτερα".

Στη συνέχεια, είπε: "Ο συντονιστής πρέπει να γνωρίζει τις ταχύτητες των εναέριων μέσων για να δίνει προτεραιότητα. Υπήρξε αστοχία συντονισμού. Το ένα ελικόπτερο έχει μεγάλη ταχύτητα, ενώ το άλλο έχει πολύ μικρότερη ταχύτητα. Πιθανόν και οι δύο έβλεπαν τον στόχο που θα έπαιρναν το νερό. Δεν υπήρχε συντονισμός, δεν μπορούσαν να είναι τόσο κοντά. Δεν γνωρίζουμε εάν δεν είχαν επικοινωνία με τον συντονιστή".

Τέλος υπογράμμισε ότι ο ίδιος θα εξέταζε γιατί το ελικόπτερο αυτό είχε τόσο μεγάλη ταχύτητα και δεν είδε το άλλο ελικόπτερο που είχε πλησιάσει το σημείο ρίψης.

«Έχουν γίνει σοβαρές παραλείψεις από τους συντονιστές», κατήγγειλε στη συνέχεια μιλώντας στο OPEN.

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