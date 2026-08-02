Τραγωδία στον Όλυμπο: 32χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο ρέμα Ορλιά

Snapshot Ένας 32χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο ρέμα Ορλιά στον Όλυμπο, στη θέση "Κόκκινος Βράχος".

Ο άνδρας υπέστη επεισόδιο υγείας και αρχικά του προσέφεραν βοήθεια περιπατητές στην περιοχή.

Η πρόσβαση ήταν δύσβατη, γι' αυτό κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες για την επιχείρηση ανάσυρσης.

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στον Όλυμπο, όπου ένας 32χρονος ημεδαπός εντοπίστηκε νεκρός στο ρέμα Ορλιά, στη θέση «Κόκκινος Βράχος».

Όπως αναφέρει το thestival.gr, αρχικά οι πρώτοι που έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στον άνδρα, αμέσως μετά το επεισόδιο υγείας που υπέστη, ήταν άλλοι περιπατητές που βρίσκονταν στην περιοχή.

Ωστόσο, λόγω του δύσβατου σημείου, στην επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσης κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 14 πυροσβέστες.

Στη συνέχεια, ο 32χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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