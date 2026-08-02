Τρόμος για δύτες: Ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με λευκό καρχαρία - Βίντεο
Κατέγραψαν το επικίνδυνο περιστατικό με υποβρύχια κάμερα
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- Δύτες στα ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με λευκό καρχαρία.
- Το περιστατικό καταγράφηκε με υποβρύχια κάμερα.
- Ο καρχαρίας πλησίασε κοντά στους δύτες, προκαλώντας ένταση και ανησυχία.
- Οι δύτες προσπάθησαν να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αποφύγουν απότομες κινήσεις.
- Η συνάντηση διήρκεσε λίγα λεπτά και ήταν τρομακτική για τους δύτες.
Δύτες ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με λευκό καρχαρία στα ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, καταγράφοντας το επικίνδυνο περιστατικό με υποβρύχια κάμερα.
Οι δύτες βρίσκονταν στη θάλασσα όταν ο καρχαρίας εμφανίστηκε σε κοντινή απόσταση, προκαλώντας ένταση και ανησυχία. Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο κάτω από το νερό, αποτυπώνοντας την απρόσμενη επαφή τους με το θαλάσσιο αρπακτικό.
Στα πλάνα φαίνεται ο καρχαρίας να πλησιάζει τους δύτες, οι οποίοι προσπαθούν να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αποφύγουν οποιαδήποτε απότομη κίνηση. Η συνάντηση διήρκεσε λίγα λεπτά, ωστόσο ήταν αρκετή για να τους τρομοκρατήσει.
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