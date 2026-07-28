Καρχαρίας κατασπάραξε θαλάσσια χελώνα στον Παγασητικό Κόλπο - Δείτε βίντεο
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από ερασιτέχνη και αναδείχθηκε από ειδικούς.
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- Ένας καρχαρίας μάκο καταγράφηκε σε βίντεο να επιτίθεται σε θαλάσσια χελώνα στον Παγασητικό Κόλπο, κοντά στο Τρίκερι.
- Το βίντεο τραβήχτηκε από ερασιτέχνη και αναδείχθηκε από ειδικούς.
- Η επίθεση αποτελεί φυσική συμπεριφορά του καρχαρία μάκο, που τρέφεται με θαλάσσιες χελώνες και άλλα μεγάλα θαλάσσια ζώα.
Ένα απίστευτο βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τον Παγασητικό Κόλπο.
Όπως θα δείτε στο βίντεο ένας καρχαρίας μάκο (Isurus oxyrinchus) καταγράφηκε να επιτίθεται σε θαλάσσια χελώνα στα ανοιχτά του Τρίκερι.
Δείτε το βίντεο:
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από ερασιτέχνη και αναδείχθηκε από ειδικούς.
Όπως σημειώνουν, πρόκειται για φυσική συμπεριφορά καρχαριών μάκο οι οποίοι τρέφονται με θαλάσσιες χελώνες και άλλα μεγάλα θαλάσσια ζώα στο πλαίσιο της φυσικής τους διατροφής.
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