Προσλήψεις αναπληρωτών: Άνοιξε η διαδικασία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών 

Έως τις 24 Αυγούστου η υποβολή δήλωσης προτίμησης περιοχών από υποψηφίους Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών

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Προσλήψεις αναπληρωτών: Άνοιξε η διαδικασία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών 
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Άνοιξε η διαδικασία υποβολής αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2026-2027.
  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.
  • Δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.
  • Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Ο.Π.ΣΥ.Δ. για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  • Η πρόσκληση αφορά συγκεκριμένους κλάδους ΕΕΠ και ΕΒΠ όπως αναφέρονται στις σχετικές προκηρύξεις ΑΣΕΠ και ΦΕΚ.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2026-2027, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν προθεσμία έως και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 για να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους.

Η σχετική πρόσκληση εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και αφορά τους υποψηφίους και τις υποψήφιες που περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Η διαδικασία αφορά μέλη:

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

Μέσω της αίτησης-δήλωσης προτίμησης καλούνται να επιλέξουν τις διαθέσιμες θέσεις στις οποίες επιθυμούν να τοποθετηθούν στο πλαίσιο των προσλήψεων αναπληρωτών για το νέο σχολικό έτος.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση προτίμησης έως και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.

Η πρόσκληση του υπουργείου φέρει αριθμό 107931/Ε4/13-08-2026 και αφορά την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ κατά το διδακτικό έτος 2026-2027.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί το επόμενο στάδιο για τους υποψηφίους που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στους τελικούς πίνακες κατάταξης και επιθυμούν να διεκδικήσουν πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές.

Ειδικότερα, καλούνται οι εγγεγραμμένοι:στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ υποψήφιων μελών ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών της προκήρυξης 2ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ΄2989/16-6-2026 και αναμορφώθηκαν με το ΦΕΚ Γ΄ 3755/27-7-2026 (για τους κλάδους ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25 και ΠΕ30) καιστον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2΄ υποψήφιων μελών ΕΒΠ του κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της προκήρυξης 1ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 2281/7-5-2026 και αναμορφώθηκε με το ΦΕΚ Γ΄3703/22-7-2026.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση προτιμήσεων ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτών/τριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση καθώς και στη γενική και εκκλησιαστική εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2026-2027

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