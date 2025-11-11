Νέες προσλήψεις αναπληρωτών - Αντιδράσεις εκπαιδευτικών για τις συνθήκες και 1586 θέσεις κενές

Στην τρίτη φάση προσλήψεων για το σχολικό έτος 2025–2026 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, ανακοινώνοντας 7.974 νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι 6.388 θέσεις καλύφθηκαν, ενώ 1.586 έμειναν ακάλυπτες, καθώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ. Για τις θέσεις αυτές, το Υπουργείο προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσει Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Κενών, βάσει του άρθρου 86 του νόμου 4547/2018.

Oι αριθμοί της τρίτης φάσης

Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 6.807 θέσεις – καλύφθηκαν 5.383, έμειναν 1.424 ακάλυπτες.

ΕΕΠ & ΕΒΠ: 1.167 θέσεις – καλύφθηκαν 1.005, έμειναν 162 ακάλυπτες.

Οι προσλαμβανόμενοι καλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2025.

Με τις προσλήψεις της τρίτης φάσης, το Υπουργείο φτάνει συνολικά τις 43.776 προσλήψεις αναπληρωτών για το 2025–2026.

Α’ Φάση (Αύγουστος): 24.791 προσλήψεις

Β’ Φάση (Σεπτέμβριος): 11.001 προσλήψεις (+411 συμπληρωματικές)

Γ’ Φάση (Νοέμβριος): 7.974 προσλήψεις

“Εργαζόμαστε με αβεβαιότητα κάθε χρόνο”

Παρά την ανακοίνωση του Υπουργείου, έντονη είναι η δυσαρέσκεια στους κόλπους των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που για ακόμη μία χρονιά καλούνται να μετακινηθούν μακριά από τον τόπο τους, πολλές φορές με καθυστέρηση και χωρίς σαφή προγραμματισμό.

Συνδικαλιστικές ενώσεις κάνουν λόγο για “ανακύκλωση ανασφάλειας” και “μόνιμο καθεστώς ομηρίας”, υποστηρίζοντας ότι οι ελλείψεις προσωπικού είναι χρόνιες και ότι οι προσλήψεις γίνονται αποσπασματικά και με καθυστέρηση.

Πολλοί αναπληρωτές επισημαίνουν ότι οι τοποθετήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές γίνονται χωρίς παροχή επαρκούς στέγασης. Συμπληρώνοντας πως τα έξοδα μετακίνησης και διαβίωσης καλύπτουν μεγάλο μέρος του μισθού και ότι η διαδικασία αλλάζει κάθε χρόνο, δημιουργώντας αβεβαιότητα.

“Δεν είναι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τις θέσεις”, σημειώνουν εκπαιδευτικοί σε σχετικές αναρτήσεις. “Υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε να επιβιώσουμε με τους μισθούς και τις συνθήκες που προσφέρονται σε ορισμένες περιοχές”.

Τι ζητούν οι εκπαιδευτικοί

Οι ενώσεις εκπαιδευτικών ζητούν από το Υπουργείο να προχωρήσει σε μόνιμους διορισμούς και να σταματήσει η εξάρτηση των σχολείων από τις συνεχείς προσλήψεις αναπληρωτών. Όπως τονίζουν, “η εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί κάθε χρόνο με μπαλώματα”, ενώ προειδοποιούν για κινητοποιήσεις εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στη στελέχωση των σχολείων.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι οι διαδικασίες γίνονται με διαφάνεια και ταχύτητα, και πως στόχος είναι να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά, διασφαλίζοντας τη λειτουργία των σχολείων χωρίς καθυστερήσεις. Η Υπουργός Παιδείας σε κάθε περίπτωση, φαίνεται συνεχίζει την προσπάθεια της με στόχο ένα πιο σταθερό και δίκαιο σύστημα, διαβεβαιώνοντας ότι «η πόρτα του Υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή για όλους τους εκπαιδευτικούς».

Τι πρέπει να κάνουν οι νεοπροσληφθέντες

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.



Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.





Ο πίνακας προσλήψεων Γενικής ΠΕ εδώ

Ο πίνακας προσλήψεων Γενικής ΔΕ εδώ

Ο πίνακας προσλήψεων ΕΑΕ-ΠΕ εδώ

Ο πίνακας προσλήψεων ΕΑΕ-ΔΕ εδώ

Ο πίνκας προσλήψεων Μουσικά ΔΕ εδώ

