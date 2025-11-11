Νέες προσλήψεις αναπληρωτών - Αντιδράσεις εκπαιδευτικών για τις συνθήκες και 1586 θέσεις κενές

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι 6.388 θέσεις καλύφθηκαν, ενώ 1.586 έμειναν ακάλυπτες

Newsbomb

Νέες προσλήψεις αναπληρωτών - Αντιδράσεις εκπαιδευτικών για τις συνθήκες και 1586 θέσεις κενές
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην τρίτη φάση προσλήψεων για το σχολικό έτος 2025–2026 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, ανακοινώνοντας 7.974 νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι 6.388 θέσεις καλύφθηκαν, ενώ 1.586 έμειναν ακάλυπτες, καθώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ. Για τις θέσεις αυτές, το Υπουργείο προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσει Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Κενών, βάσει του άρθρου 86 του νόμου 4547/2018.

Oι αριθμοί της τρίτης φάσης

Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 6.807 θέσεις – καλύφθηκαν 5.383, έμειναν 1.424 ακάλυπτες.

ΕΕΠ & ΕΒΠ: 1.167 θέσεις – καλύφθηκαν 1.005, έμειναν 162 ακάλυπτες.

Οι προσλαμβανόμενοι καλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2025.

Με τις προσλήψεις της τρίτης φάσης, το Υπουργείο φτάνει συνολικά τις 43.776 προσλήψεις αναπληρωτών για το 2025–2026.

Α’ Φάση (Αύγουστος): 24.791 προσλήψεις

Β’ Φάση (Σεπτέμβριος): 11.001 προσλήψεις (+411 συμπληρωματικές)

Γ’ Φάση (Νοέμβριος): 7.974 προσλήψεις

“Εργαζόμαστε με αβεβαιότητα κάθε χρόνο”

Παρά την ανακοίνωση του Υπουργείου, έντονη είναι η δυσαρέσκεια στους κόλπους των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που για ακόμη μία χρονιά καλούνται να μετακινηθούν μακριά από τον τόπο τους, πολλές φορές με καθυστέρηση και χωρίς σαφή προγραμματισμό.

Συνδικαλιστικές ενώσεις κάνουν λόγο για “ανακύκλωση ανασφάλειας” και “μόνιμο καθεστώς ομηρίας”, υποστηρίζοντας ότι οι ελλείψεις προσωπικού είναι χρόνιες και ότι οι προσλήψεις γίνονται αποσπασματικά και με καθυστέρηση.

Πολλοί αναπληρωτές επισημαίνουν ότι οι τοποθετήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές γίνονται χωρίς παροχή επαρκούς στέγασης. Συμπληρώνοντας πως τα έξοδα μετακίνησης και διαβίωσης καλύπτουν μεγάλο μέρος του μισθού και ότι η διαδικασία αλλάζει κάθε χρόνο, δημιουργώντας αβεβαιότητα.

“Δεν είναι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τις θέσεις”, σημειώνουν εκπαιδευτικοί σε σχετικές αναρτήσεις. “Υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε να επιβιώσουμε με τους μισθούς και τις συνθήκες που προσφέρονται σε ορισμένες περιοχές”.

Τι ζητούν οι εκπαιδευτικοί

Οι ενώσεις εκπαιδευτικών ζητούν από το Υπουργείο να προχωρήσει σε μόνιμους διορισμούς και να σταματήσει η εξάρτηση των σχολείων από τις συνεχείς προσλήψεις αναπληρωτών. Όπως τονίζουν, “η εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί κάθε χρόνο με μπαλώματα”, ενώ προειδοποιούν για κινητοποιήσεις εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στη στελέχωση των σχολείων.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι οι διαδικασίες γίνονται με διαφάνεια και ταχύτητα, και πως στόχος είναι να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά, διασφαλίζοντας τη λειτουργία των σχολείων χωρίς καθυστερήσεις. Η Υπουργός Παιδείας σε κάθε περίπτωση, φαίνεται συνεχίζει την προσπάθεια της με στόχο ένα πιο σταθερό και δίκαιο σύστημα, διαβεβαιώνοντας ότι «η πόρτα του Υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή για όλους τους εκπαιδευτικούς».

Τι πρέπει να κάνουν οι νεοπροσληφθέντες

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Ο πίνακας προσλήψεων Γενικής ΠΕ εδώ

Ο πίνακας προσλήψεων Γενικής ΔΕ εδώ

Ο πίνακας προσλήψεων ΕΑΕ-ΠΕ εδώ

Ο πίνακας προσλήψεων ΕΑΕ-ΔΕ εδώ

Ο πίνκας προσλήψεων Μουσικά ΔΕ εδώ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:03ΕΛΛΑΔΑ

Αμφιλοχία: Θρίλερ με τον θάνατο 43χρονου δημοτικού υπαλλήλου - Εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος στο Τέροβο Ιωαννίνων

20:03ΕΘΝΙΚΑ

ΓΕΕΘΑ: Ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης τιμήθηκε με τον τίτλο του Ταξιάρχη της Λεγεώνας της Τιμής

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Κλάπηκαν έξι μαρμάρινα αγάλματα της ρωμαϊκής εποχής από το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο σε μπλόκο στην Πάτρα

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έπεσε δέντρο και καταπλάκωσε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Τούμπα

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Όλα όσα έγιναν στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ροδόπη μέσα από ένα βίντεο 25 λεπτών

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια: Ο άνθρωπος που κατάφερε να μετατρέψει μία χωματερή σε σημείο επικοινωνίας για μία ολόκληρη κομητεία

19:37LIFESTYLE

Μία νύχτα μόνο: Ο Οδυσσέας μαθαίνει όλη την αλήθεια για την Αρετή

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Στηρίζουμε με κάθε μέσο τον παραγωγικό κόσμο» - Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των αγροτών

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Νεκρός εντοπίστηκε στο Τέροβο 43χρονος δημοτικός υπάλληλος που αναζητούνταν

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Πολυήμερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Ξεκινούν την Πέμπτη, πόσο θα διαρκέσουν

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Σαν σκηνή από Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στο Ποκρόφσκ με μοτοσυκλέτες και μισοκατεστραμμένα οχήματα

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα 3χρονος που έπεσε από μάντρα

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαζικό αγροτοκτηνοτροφικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας – Προανήγγειλλαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

18:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στο NBA: Πέθανε ο σπουδαίος Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Νέες προσλήψεις αναπληρωτών - Αντιδράσεις εκπαιδευτικών για τις συνθήκες και 1586 θέσεις κενές

18:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο κομήτης 3I/ATLAS συρρικνώνεται καθώς πλησιάζει τη Γη - «Πρόκειται για εξωγήινο αντικείμενο», υποστηρίζει καθηγητής του Χάρβαρντ

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Ρώτησε αιωνόβιο βετεράνο το μυστικό της μακροζωΐας του - Η απάντηση που δεν περίμενε

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες - Περισυνελέγησαν 56 άτομα

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σε κάθειρξη 11 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκε η Κινέζα «θεά του πλούτου» που είχε κατηγορηθεί για απάτη τύπου «πυραμίδας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:15ΚΟΣΜΟΣ

Σαν σκηνή από Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στο Ποκρόφσκ με μοτοσυκλέτες και μισοκατεστραμμένα οχήματα

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη, δομική αστοχία ή κάτι άλλο; Νεκροί θεωρούνται οι 20 επιβαίνοντες στο τουρκικό C-130 που διαλύθηκε στον αέρα και συνετρίβη

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σκάνδαλο διαφθοράς συνταράσσει την χώρα - «Δραπέτευσε» με αεροπλάνο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εντυπωσιακή κατάρρευση γέφυρας - Είχε εγκαινιασθεί λίγους μήνες πριν - Video

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: 23χρονος πέθανε μετά από συνομιλία με το ChatGPT - Η οικογένεια μηνύει την OpenAI

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Ναρκωτικά και μαύρο χρήμα πίσω από το «έργο φιλανθρωπίας» - Θυμιάτιζε με χασίς

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Στηρίζουμε με κάθε μέσο τον παραγωγικό κόσμο» - Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των αγροτών

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Ρώτησε αιωνόβιο βετεράνο το μυστικό της μακροζωΐας του - Η απάντηση που δεν περίμενε

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Λάρισα: Νεκρός 26χρονος φοιτητής μετά από πτώση από πεζογέφυρα στην Αθήνα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

18:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία και απειλές σε ανήλικη — Την εκβίαζε για να μην τον χωρίσει

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στην έρημο του Ντουμπάι

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

06:53ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί και Κάρλα Μπρούνι χειροκροτήθηκαν κατά την έξοδο από το εστιατόριο όπου γευμάτισαν

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Όλα όσα έγιναν στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ροδόπη μέσα από ένα βίντεο 25 λεπτών

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Νεκρός εντοπίστηκε στο Τέροβο 43χρονος δημοτικός υπάλληλος που αναζητούνταν

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ρήγμα στις σχέσεις Λονδίνου-Ουάσιγκτον: Η Βρετανία σταματά να μοιράζεται με τις ΗΠΑ πληροφορίες για ύποπτα σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά, γράφει το CNN

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο σε μπλόκο στην Πάτρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ