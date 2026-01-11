Έκτακτες κρίσεις Αρχιπλοιάρχων Πολεμικού Ναυτικού - Όλα τα ονόματα

Στιγμιότυπο αρχείου από διμερή άσκηση Ελλάδας - Ινδίας, στη θαλάσσια περιοχή Μυρτώου Πελάγους και κεντρικού Αιγαίου

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με τις υπ΄ αριθμ. 2/Σ.2 και 3/Σ.3 α πό 11 Ιανουαρίου 2026 αποφάσεις του, έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ΠΝ, ως ακολούθως:

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας