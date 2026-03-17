Επιστήμονες ανακάλυψαν το αρχαιότερο γνωστό απολιθωμένο δέρμα στον κόσμο

Το θραύσμα του απολιθωμένου δέρματος ερπετού βρέθηκε σε ένα ασβεστολιθικό σπήλαιο στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Το δείγμα δέρματος που εξέτασαν οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Τορόντο

Current Biology Mooney et al. μέσω CNN
Το αρχαιότερο γνωστό απολιθωμένο δέρμα στον κόσμο ανήκε σε ένα είδος ερπετού που έζησε πριν από τους δεινόσαυρους, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Το θραύσμα του απολιθωμένου δέρματος ερπετού βρέθηκε σε ένα ασβεστολιθικό σπήλαιο στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ και είναι τουλάχιστον 130 εκατομμύρια χρόνια παλαιότερο από το αρχαιότερο γνωστό απολίθωμα δέρματος που είχε ανακαλυφθεί μέχρι τώρα.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο στη Μισισάουγκα εντόπισαν ένα θραύσμα δέρματος με βοτσαλωτή επιφάνεια που μοιάζει με δέρμα κροκοδείλου. Χρονολογείται πριν από περίπου 289 εκατομμύρια χρόνια και είναι το παλαιότερο γνωστό δείγμα διατηρημένης επιδερμίδας. Η επιδερμίδα, το εξωτερικό στρώμα του δέρματος των χερσαίων ερπετών, «ήταν μια σημαντική εξελικτική προσαρμογή κατά την μετάβαση στη ζωή στην ξηρά», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της επιστημονικής ομάδας.

Ο συν-συγγραφέας της μελέτης Ρόμπερτ Ρέιζ, καθηγητής βιολογίας που ερευνά την παλαιοντολογία των σπονδυλωτών, δήλωσε στο CNN ότι είναι «πολύ σπάνιο» να βρεθεί απολιθωμένο δέρμα «παρά το γεγονός ότι στην πραγματικότητα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος».

«Αποσυντίθεται πολύ εύκολα μετά το θάνατο του ζώου», εξήγησε ο Ρέιζ, ο οποίος εξήγησε ότι το συγκεκριμένο δείγμα διατηρήθηκε χάρη στα μοναδικά χαρακτηριστικά του ασβεστολιθικού συστήματος σπηλαίων Richards Spur, όπου έχουν βρεθεί πολλά από τα παλαιότερα δείγματα πρώιμων χερσαίων ζώων.

Τα ζώα που έπεφταν στο σπήλαιο θα είχαν θαφτεί σε λεπτά αργιλικά ιζήματα, επιβραδύνοντας την αποσύνθεση, και στη συνέχεια θα είχαν αλληλεπιδρούσαν με υδρογονάνθρακες στο πετρέλαιο που διέρρεε μέσα από την περιοχή, διατηρώντας το δέρμα. Το σπήλαιο ήταν επίσης πιθανώς ένα περιβάλλον χωρίς οξυγόνο, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Το δείγμα ήταν ένα από τα χιλιάδες που δώρισε στην ομάδα ο ερασιτέχνης συλλέκτης Μπιλ Μέι το 2018, δήλωσε ο Ρέιζ στο CNN. Τα περισσότερα από τα δείγματα ήταν οστά και εύκολα αναγνωρίσιμα. Ωστόσο, το «λεπτό» απολίθωμα δέρματος ήταν μοναδικό, με πάχος περίπου ένα τέταρτο του χιλιοστού ή και λιγότερο.

«Μικρό ζώο που μοιάζει κάπως με σαύρα»

Η ομάδα εντόπισε επιδερμικούς ιστούς κατά τη μικροσκοπική εξέταση του μικροσκοπικού απολιθώματος δέρματος, το οποίο είναι μικρότερο από ένα νύχι. «Μας σόκαρε από αυτό που είδαμε, επειδή είναι εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε θα περιμέναμε», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Ίθαν Μούνεϊ.

«Η εύρεση ενός τόσο παλιού απολιθώματος δέρματος αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν και να δούμε πώς μπορεί να έμοιαζε το δέρμα κάποιων από αυτά τα πρώτα ζώα».

Οι ερευνητές λένε ότι η βοτσαλωτή επιφάνεια του δέρματος μοιάζει με δέρμα κροκοδείλου, και οι αρθρωτές περιοχές μεταξύ των λεπιών είναι παρόμοιες με αυτές που συναντώνται στα φίδια και στις σαύρες.

Οι ερευνητές δεν μπορούν να προσδιορίσουν από ποιο ζώο ή ποια περιοχή του σώματος προέρχεται το δείγμα, καθώς το απολίθωμα δεν συνοδεύεται από άλλα λείψανα. Ωστόσο, ο Ρέιζ δήλωσε στο CNN ότι το δέρμα θα ανήκε σε «ένα μικρό ζώο που μοιάζει κάπως με σαύρα» και συγκεκριμένα σε ένα μικρό ερπετό που ονομάζεται Captorhinus, απολιθώματα του οποίου έχουν βρεθεί στο συγκεκριμένο σύστημα σπηλαίων.

Καταλήγοντας, η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Current Biology, επισημαίνει ότι το δείγμα μπορεί να αποτελεί παράδειγμα μιας δομής δέρματος που τελικά εξελίχθηκε σε φτερά πουλιών και θύλακες τριχών των θηλαστικών.

captorhinus

Εικόνα ενός ερπετού Captorhinus

