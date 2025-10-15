Περίεργη ανακάλυψη στην έρημο της Μογγολίας - Απολίθωμα δεινόσαυρου που μοιάζει με πιγκουίνο

Ένα σπάνιο, το 2ο μόλις, απολίθωμα δεινόσαυρου ανακαλύφθηκε στην έρημο Γκόμπι της Μογγολίας που είναι κάτι μεταξύ πιγκουίνου και χήνας, αλλά οπλισμένο με μικροσκοπικά δόντια.

Η ανακάλυψη που έγινε το 2008, εισάγει ένα νέο είδος που ονομάζεται Natovenator polydontus και σημαίνει «κυνηγός κολύμβησης με πολλά δόντια».

Το απολίθωμα περιλαμβάνει ένα κρανίο, σπονδυλική στήλη, ένα πρόσθιο άκρο και δύο πίσω άκρα, ένα ασυνήθιστα άθικτο εύρημα για ένα μικρό δείγμα.

Σύμφωνα με τον παλαιοντολόγο Γουόνγκ Ναμ Λι του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σεούλ, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας, ο σκελετός ήταν «τόσο λεπτός αλλά όμορφα διατηρημένος».

Ένας δεινόσαυρος φτιαγμένος για κολύμπι

Ο Natovenator έζησε κατά την Ύστερη Κρητιδική περίοδο, κάπου μεταξύ 66 και 145 εκατομμυρίων ετών πριν. Ανήκε στην ομάδα των θηρόποδων δεινοσαύρων, η οποία περιλαμβάνει τον Tyrannosaurus rex και άλλα δίποδα σαρκοφάγα.

Ωστόσο, αυτό το είδος που περιγράφηκε πρόσφατα μπορεί να πέρασε μεγάλο μέρος του χρόνου του κολυμπώντας, σε αντίθεση με οποιοδήποτε θηρόποδο που είχε εντοπιστεί προηγουμένως.

Ο θώρακά του ήταν προσανατολισμένος προς τα πίσω, μία προσαρμογή που παρατηρείται στα σύγχρονα καταδυτικά πουλιά. Ο μακρύς λαιμός και το συμπαγές σώμα του μοιάζουν επίσης με αυτά των σύγχρονων χήνων.

Οι παλαιοντολόγοι πιστεύουν ότι ο δεινόσαυρος χρησιμοποίησε την υδροδυναμική του μορφή για να περιηγηθεί στους βιότοπους του γλυκού νερού με ευκολία.

Τα δόντια του, πολύ περισσότερα από ό,τι συνήθως βρίσκονται σε παρόμοιους δεινόσαυρους, αν και μπορεί να έχουν συμπεριληφθεί και έντομα. Ο Λι και η ομάδα του σχεδιάζουν να μελετήσουν τυχόν απολιθωμένο περιεχόμενο στομάχου για να διευκρινίσουν τις διατροφικές του συνήθειες.

Στοιχεία ενός ημι-υδρόβιου αρπακτικού

Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι επιστήμονες βρήκαν ένα θηρόποδο που δεν είναι πτηνό με φυσικά χαρακτηριστικά σαφώς φτιαγμένα για κολύμπι. Το σαγόνι γεμάτο μικροσκοπικά δόντια υποδηλώνει ότι ο Natovenator ήταν καλά εξοπλισμένος για κυνήγι τόσο στη στεριά όσο και στο γλυκό νερό.

Πιθανότατα ζούσε σε ένα υγρό περιβάλλον γεμάτο ψάρια, χελώνες και αρχαίους κροκόδειλους.

Πώς μερικοί δεινόσαυροι προσαρμόστηκαν στο νερό

Ο Natovenator έχει πολλά κοινά με τον Halszkaraptor, έναν άλλο περίεργο δεινόσαυρο που μοιάζει με χήνα που ανακαλύφθηκε στη Μογγολία και φαινόταν επίσης φτιαγμένος για ζωή στο νερό. Αλλά η ιστορία του Halszkaraptor ήταν πάντα περίπλοκη, το απολίθωμά του συλλέχθηκε παράνομα και για χρόνια, οι επιστήμονες δεν ήταν σίγουροι αν τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά του ήταν καν αληθινά.

Γι' αυτό αυτή η νέα ανακάλυψη έχει σημασία. Η ανακάλυψη δημοσιεύτηκε στο Communications Biology.