Dua Lipa: Αγκαλιά με τον Κάλουμ Τέρνερ τα Χριστούγεννα - Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε τρυφερές στιγμές με τον Κάλουμ Τέρνερ στα social media

Newsbomb

Dua Lipa: Αγκαλιά με τον Κάλουμ Τέρνερ τα Χριστούγεννα - Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε

Dua Lipa και Κάλουμ Τέρνερ 

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις γιορτές μακριά από τις σκηνές και τις περιοδείες απόλαυσε η Dua Lipa, περνώντας χαλαρές και οικογενειακές στιγμές στο πλευρό του αρραβωνιαστικού της, Κάλουμ Τέρνερ.

Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τις ημέρες των Χριστουγέννων, στις οποίες τη βλέπουμε να ποζάρει αγκαλιά με τον Βρετανό ηθοποιό, σε στιγμιότυπα γεμάτα χαμόγελα και γιορτινή διάθεση.

«Καλές γιορτές σε όλους! Σας στέλνω όλη μου την αγάπη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

https://www.instagram.com/p/DSuzue8jLOW/

Στο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνονται αυθόρμητες στιγμές από γιορτινό τραπέζι με φίλους, παιχνίδια, λαχνούς και τον σκύλο της παρέας, αλλά και τρυφερά στιγμιότυπα του ζευγαριού.

Dua Lipa - σύντροφος

Η Dua Lipa και ο Κάλουμ Τέρνερ

Η Dua Lipa δεν παρέλειψε να αναφερθεί και… στις μαγειρικές της επιδόσεις, αποκαλύπτοντας πως αυτή την περίοδο «έδωσε ρέστα» στην κουζίνα, ποζάροντας μάλιστα με τη γαλοπούλα πριν και μετά το ψήσιμο.

Η τραγουδίστρια, που βρισκόταν σε περιοδεία τους προηγούμενους μήνες, σημείωσε με χιούμορ πως είχε να μπει στην κουζίνα σχεδόν έξι μήνες, όμως «όλα μπήκαν στη σειρά» για να απολαύσει τις γιορτές όπως ακριβώς ήθελε.

Dua Lipa - σύντροφος

Dua Lipa και Κάλουμ Τέρνερ

Η Dua Lipa και ο Κάλουμ Τέρνερ είναι μαζί από το 2024 και επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους τον περασμένο Ιούνιο. Τον Αύγουστο, η τραγουδίστρια είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από τον εορτασμό των 30ών γενεθλίων της, με τον ηθοποιό στο πλευρό της.

https://www.instagram.com/p/DQPSYd5jgqQ/

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Τέρνερ είχε αποκαλύψει ότι η γνωριμία τους έγινε σε προπάρτι γενεθλίων κοινού φίλου στο Λος Άντζελες, όταν διαπίστωσαν πως διάβαζαν το ίδιο βιβλίο. Η ίδια η Dua Lipa έχει δηλώσει δημόσια πόσο ευτυχισμένη είναι στο πλευρό του, τονίζοντας πως αισθάνεται ότι έχει δίπλα της έναν άνθρωπο που τη γνωρίζει πραγματικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:22ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πάτρα: Όχημα «καρφώθηκε» σε σταθμευμένο απορριμματοφόρο - Τραυματίστηκε εργαζόμενος

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Έμπειρος ορειβάτης από την Ηλεία και δασκάλα από τα Τρίκαλα, δύο από τα τέσσερα θύματα της χιονοστιβάδας

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά* στο τέλος του έτους από την Novibet!

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλόπιτες ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: 30% μεγαλύτερη ποσότητα, 100% γιορτινή απόλαυση

09:59ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νέα ήττα για Μπακς χωρίς Αντετοκούνμπο - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διασώθηκαν 131 μετανάστες που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος νότια της Γαύδου

09:45LIFESTYLE

Dua Lipa: Αγκαλιά με τον Κάλουμ Τέρνερ τα Χριστούγεννα - Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε

09:36LIFESTYLE

Το συγκινητικό μήνυμα της Άννας Κανδαράκη: «Φέτος είναι μια χρονιά που ήρθα κοντά στο θάνατο»

09:25ΜΠΑΣΚΕΤ

«Δίδυμο φωτιά» και «Νέος Μπάγεβιτς» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σχεδόν 3 μέτρα χιόνι στο θέρετρο Πράτο Νεβόσο - Ρεκόρ για την Ευρώπη

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Έκλεισαν αεροδρόμια προσωρινά λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικές νυχτερινές επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Κίεβο, λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι καλές ειδήσεις της χρονιάς: Στιγμές ελπίδας και ανθρώπινες ιστορίες μέσα στο 2025

08:31ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mansory «έντυσε» μια Rolls-Royce με χρυσό και πρόσθεσε... εξωτερικά ηχεία

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: «Ήταν στημένη υπόθεση για να μείνει κρατούμενος», του ζητούν 700 ευρώ για να βλέπει τα παιδιά, καταγγέλλει συγγενής του

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Κοκορίκος: Ποιος ήταν ο δημοσιογράφος που πέθανε στα 66 του χρόνια

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου που έχασε τη ζωή του από τη φωτιά

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Changan γιορτάζει τα 30 εκατομμύρια αυτοκίνητα

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Πιθανώς αποπροσανατολίστηκαν - Η χιονοθύελλα επηρέασε το μονοπάτι, εκτιμά ο πρόεδρος Αξιωματικών Πυροσβεστικής

07:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η γρίπη του αλλάζει όλο το πρόγραμμα πριν το ντέρμπι για την Euroleague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:10ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Έμπειρος ορειβάτης από την Ηλεία και δασκάλα από τα Τρίκαλα, δύο από τα τέσσερα θύματα της χιονοστιβάδας

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ψυχρός πυρήνας» από την ανατολική Ευρώπη φέρνει βαρύ χειμώνα - Ανατροπή στη Βόρεια Ελλάδα

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της» - Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: «Ήταν στημένη υπόθεση για να μείνει κρατούμενος», του ζητούν 700 ευρώ για να βλέπει τα παιδιά, καταγγέλλει συγγενής του

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Κοκορίκος: Ποιος ήταν ο δημοσιογράφος που πέθανε στα 66 του χρόνια

13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο πρωτομάρτυρας του Χριστιανισμού

06:15ΕΛΛΑΔΑ

«Τους εντόπισαν σχεδόν αγκαλιασμένους» - Τραγική κατάληξη στην έρευνα για τους τρεις ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Νέοι αποκλεισμοί σε Λάρισα, Μάλγαρα και Χαλκίδα

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σχεδόν 3 μέτρα χιόνι στο θέρετρο Πράτο Νεβόσο - Ρεκόρ για την Ευρώπη

18:12LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Χριστούγεννα με την Αντωνά και βίντεο από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ το τελευταίο Σαββατοκύριακο του 2025

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Πιθανώς αποπροσανατολίστηκαν - Η χιονοθύελλα επηρέασε το μονοπάτι, εκτιμά ο πρόεδρος Αξιωματικών Πυροσβεστικής

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικές νυχτερινές επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Κίεβο, λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι καλές ειδήσεις της χρονιάς: Στιγμές ελπίδας και ανθρώπινες ιστορίες μέσα στο 2025

09:45LIFESTYLE

Dua Lipa: Αγκαλιά με τον Κάλουμ Τέρνερ τα Χριστούγεννα - Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση - Νιγηρία: Τι κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις που διέταξε ο Τραμπ;

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίοι μήνες του David Bowie: «Μπορούσες να δεις έναν άνθρωπο με ραγισμένη καρδιά» - Αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο για τον κορυφαίο καλλιτέχνη

21:36ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιάννης Ραγκούσης: Παντρεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου πυροσβέστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ