Dua Lipa: Αγκαλιά με τον Κάλουμ Τέρνερ τα Χριστούγεννα - Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε

Τις γιορτές μακριά από τις σκηνές και τις περιοδείες απόλαυσε η Dua Lipa, περνώντας χαλαρές και οικογενειακές στιγμές στο πλευρό του αρραβωνιαστικού της, Κάλουμ Τέρνερ.

Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τις ημέρες των Χριστουγέννων, στις οποίες τη βλέπουμε να ποζάρει αγκαλιά με τον Βρετανό ηθοποιό, σε στιγμιότυπα γεμάτα χαμόγελα και γιορτινή διάθεση.

«Καλές γιορτές σε όλους! Σας στέλνω όλη μου την αγάπη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

https://www.instagram.com/p/DSuzue8jLOW/

Στο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνονται αυθόρμητες στιγμές από γιορτινό τραπέζι με φίλους, παιχνίδια, λαχνούς και τον σκύλο της παρέας, αλλά και τρυφερά στιγμιότυπα του ζευγαριού.

Η Dua Lipa και ο Κάλουμ Τέρνερ

Η Dua Lipa δεν παρέλειψε να αναφερθεί και… στις μαγειρικές της επιδόσεις, αποκαλύπτοντας πως αυτή την περίοδο «έδωσε ρέστα» στην κουζίνα, ποζάροντας μάλιστα με τη γαλοπούλα πριν και μετά το ψήσιμο.

Η τραγουδίστρια, που βρισκόταν σε περιοδεία τους προηγούμενους μήνες, σημείωσε με χιούμορ πως είχε να μπει στην κουζίνα σχεδόν έξι μήνες, όμως «όλα μπήκαν στη σειρά» για να απολαύσει τις γιορτές όπως ακριβώς ήθελε.

Dua Lipa και Κάλουμ Τέρνερ

Η Dua Lipa και ο Κάλουμ Τέρνερ είναι μαζί από το 2024 και επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους τον περασμένο Ιούνιο. Τον Αύγουστο, η τραγουδίστρια είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από τον εορτασμό των 30ών γενεθλίων της, με τον ηθοποιό στο πλευρό της.

https://www.instagram.com/p/DQPSYd5jgqQ/

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Τέρνερ είχε αποκαλύψει ότι η γνωριμία τους έγινε σε προπάρτι γενεθλίων κοινού φίλου στο Λος Άντζελες, όταν διαπίστωσαν πως διάβαζαν το ίδιο βιβλίο. Η ίδια η Dua Lipa έχει δηλώσει δημόσια πόσο ευτυχισμένη είναι στο πλευρό του, τονίζοντας πως αισθάνεται ότι έχει δίπλα της έναν άνθρωπο που τη γνωρίζει πραγματικά.

