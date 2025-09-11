Κάλουμ Τέρνερ για Ντούα Λίπα: «Θέλω να είμαστε για πάντα μαζί»

Ο Κάλουμ Τέρνερ μίλησε για τη σχέση του με τη Ντούα Λίπα, εκφράζοντας την επιθυμία του να παραμείνει πάντα στο πλευρό της. Σε συνέντευξη που παραχώρησε το ζευγάρι στην εκπομπή Etalk, ο 35χρονος ηθοποιός απάντησε για τα σχέδιά τους λέγοντας απλά: «Να είμαστε μαζί, για πάντα».

Η σχέση τους ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024, ενώ οι φήμες περί αρραβώνα κυκλοφόρησαν τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, όταν η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες στα social media φορώντας ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι. Η επιβεβαίωση ήρθε τον Ιούνιο μέσω συνέντευξης της 30χρονης σταρ στη British Vogue, όπου δήλωσε: «Ναι, αρραβωνιαστήκαμε. Είναι πολύ συναρπαστικό. Αυτή η απόφαση να περάσουμε τη ζωή μας μαζί, να γεράσουμε μαζί, να είμαστε οι καλύτεροι φίλοι για πάντα, είναι πραγματικά ξεχωριστή».

Πηγή στο People τον Ιούνιο αποκάλυψε ότι το ζευγάρι απολαμβάνει τον αρραβώνα του χωρίς να βιάζεται για τον γάμο. «Η Ντούα είναι ενθουσιασμένη με τον Κάλουμ. Έχουν μιλήσει για το μέλλον και τον γάμο τους, αλλά είναι ακόμα νωρίς για να τον προγραμματίσουν», ανέφερε η πηγή.

Πρόσφατα, η Λίπα και ο Τέρνερ αποφάσισαν να συνεργαστούν επιχειρηματικά, ιδρύοντας την TwentyTwo Films Limited, εταιρεία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, με ίσα μερίδια και για τους δύο.

Μία πηγή κοντά στο ζευγάρι δήλωσε στη Sun ότι οι δύο τους είναι φιλόδοξοι και έχουν πολλά κοινά σχέδια για νέα εγχειρήματα. «Η Ντούα έχει ήδη ασχοληθεί με τον κινηματογράφο και θέλει μεγαλύτερο δημιουργικό έλεγχο στα μελλοντικά της πρότζεκτ. Έχουν πολλές ιδέες που πιστεύουν ότι θα λειτουργήσουν. Είναι ακόμα νωρίς, αλλά οι μηχανές έχουν ήδη μπει μπροστά», πρόσθεσε η πηγή.

Callum Turner Shares His and Fiancée Dua Lipa’s Hopes for Married Life https://t.co/NDX9QA6moE — People (@people) September 11, 2025

