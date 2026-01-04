Τραμπ: «Έσπασε» ο πάγος - Δείπνο με τον Έλον Μασκ στο Mar-a-Lago
Άγνωστο αν στο μενού του δείπνου ήταν...ο Μαδούρο
Προς αναθέρμανση φαίνεται πως βρίσκονται οι σχέσεις του Έλον Μασκ με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι δείπνησαν παρέα με την Μελάνια, το βράδυ του Σαββάτου στο Mar-a-Lago.
Ο Μασκ δημοσίευσε στο X φωτογραφία από το δείπνο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είχα ένα υπέροχο δείπνο χθες το βράδυ με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και την Πρώτη Κυρία. Το 2026 θα είναι καταπληκτικό!».
Οι δύο άνδρες είχαν απομακρυνθεί τους τελευταίους μήνες μετά από διαφωνίες με τον Τραμπ να δηλώνει ότι δεν είχε πρόθεση να επικοινωνήσει με τον Μασκ, αν και αργότερα αναγνώρισε ότι ο μεγιστάνας «πέρασε μια δύσκολη περίοδο» και ότι «κατά βάθος είναι καλός άνθρωπος».
Δεν είναι γνωστό αν το μενού στο δείπνο ήταν ο Μαδούρο, καθώς λίγες ώρες αρότερα ακολούθησε η αμερικανική επιχείρηση - αστραπή, που οδήγησε στη σύλληψή του και μεταφορά του με συνοπτικές διαδικασίες στη Νέα Υόρκη, όπου τη Δευτέρα αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο.
Σε επόμενες αναρτήσεις του πάντως ο επικεφαλής της Τesla, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον λαό της Βενεζουέλας.