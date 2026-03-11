Νέα «καραβιά» μεταναστών στην Κρήτη: Εντοπίστηκαν 35 άτομα στους Καλούς Λιμένες

Νέα αποβίβαση μεταναστών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/3), στα νότια του νομού Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, περίπου 35 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων σε λέμβο. Στην επιχείρηση που στήθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης συμμετείχαν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ οι ισχυροί άνεμοι, εντάσεως 5 μποφόρ, δημιούργησαν πρόσθετες δυσκολίες στη διαδικασία.

Παράλληλα, οι Αρχές ενημερώθηκαν για τον εντοπισμό ατόμων στην περιοχή των Τριών Εκκλησιών, με τις έρευνες να συνεχίζονται για να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά και αυτών των μεταναστών. Προς το παρόν παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός τους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τρίτη (10/3) είχε προηγηθεί αποβίβαση 33 μεταναστών -όλοι τους άνδρες- κοντά στον οικισμό της Άρβης. Οι άνδρες αυτοί μεταφέρθηκαν άμεσα στο Ηράκλειο για την πρώτη καταγραφή και την τακτοποίηση των διαδικασιών.

