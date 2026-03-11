Αρχαίο ψηφιδωτό αποκαλύφθηκε τυχαία στην οδό Ευριπίδου στο κέντρο της Αθήνας

Μια τυχαία αλλά ιδιαίτερα σημαντική ανακάλυψη σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών ανάπλασης στην οδό Ευριπίδου αποκαλύφθηκε ένα εντυπωσιακό αρχαίο ψηφιδωτό.

Το εύρημα εντοπίστηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, την ώρα που συνεργεία πραγματοποιούσαν εργασίες στο οδόστρωμα, στην «καρδιά» της πρωτεύουσας. Το ψηφιδωτό βρέθηκε ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του δρόμου και, όπως φαίνεται, διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση.

Για λόγους προστασίας, το ψηφιδωτό έχει ήδη καλυφθεί με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα, ενώ ο χώρος έχει περιφραχθεί.

Πλέον αναμένεται να προγραμματιστεί η μεταφορά του από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι εργασίες στην οδό Ευριπίδου βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ημέρες, καθώς είχαν ξεκινήσει πριν από την Τσικνοπέμπτη, η οποία φέτος πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2026.

