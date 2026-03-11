Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών σήμερα το μεσημέρι

Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, οι ειδικευόμενοι γιατροί, έπειτα από απόφαση που έλαβε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) διεκδικώντας την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.

Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 12:00 έως τις 3:00 το μεσημέρι, ενώ σχετικές κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα, οι γιατροί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στη 1:30 μ.μ. στο υπουργείο Υγείας στην Ομόνοια.

Σημειώνεται ότι, αύριο το σωματείο εργαζομένων του Θριασίου Νοσοκομείου θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στην είσοδο του νοσοκομείου στη 1:00 το μεσημέρι, για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, ένταξη στα ΒΑΕ, καθώς και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

