Ένα αγωνιστικό πρωτότυπο εμφανίστηκε σε δοκιμές στην Πορτογαλία και όλα δείχνουν πως αποτελεί το πρώτο δείγμα της επόμενης Celica.

Ένα πρωτότυπο της Toyota στο WRC μαρτυρά την επιστροφή της Celica
Του Γιάννη Σκουφή

Το μυστηριώδες πρωτότυπο, βαμμένο στα χρώματα δοκιμών της Toyota Gazoo Racing, φαίνεται να εξελίσσεται ενόψει των νέων κανονισμών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC) που θα τεθούν σε ισχύ το 2027.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από το γαλλικό Rallye-Sport.fr δείχνουν ένα έντονα τροποποιημένο κουπέ με φαρδιά φτερά και τονισμένα αεροδυναμικά στοιχεία, χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε αγωνιστικό προδιαγραφών WRC.

Οι νέοι κανονισμοί της FIA επιτρέπουν πλέον μεγαλύτερη ποικιλία τύπων αμαξώματος, συμπεριλαμβανομένων των κουπέ, κάτι που ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή ιστορικών μοντέλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Toyota είναι μέχρι στιγμής η μοναδική εταιρεία που εξελίσσει ένα εντελώς νέο αγωνιστικό για τη νέα γενιά του WRC. Το πρωτότυπο φαίνεται να διαθέτει καμπύλη γραμμή οροφής τύπου «bubble», ενώ οι λεπτοί προβολείς θυμίζουν έντονα το concept Toyota FT-Se που παρουσιάστηκε πριν λίγα χρόνια.

Η πιθανή σύνδεση με την Celica δεν είναι τυχαία. Η Toyota έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι εξελίσσει ένα νέο μοντέλο με το ιστορικό αυτό όνομα. Κατά τη διάρκεια του ράλι Ιαπωνίας το 2024, ο τότε αντιπρόεδρος της εταιρείας, Yuki Nakajima, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά μπροστά στο κοινό: «Κατασκευάζουμε την Celica».

Η επιστροφή του μοντέλου εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα του προέδρου της Toyota, Akio Toyoda, για την αναβίωση των λεγόμενων «τριών αδελφών» της μάρκας: Supra, Celica και MR2. Η Supra επέστρεψε ήδη το 2019, ενώ για το νέο MR2 υπάρχουν ακόμη ελάχιστες πληροφορίες.

Παράλληλα, η Toyota επιβεβαίωσε ότι το σημερινό αγωνιστικό GR Yaris Rally1 θα ολοκληρώσει τον κύκλο του στο WRC στο τέλος της σεζόν 2026. Η ομάδα Toyota Gazoo Racing έχει ήδη ξεκινήσει την εξέλιξη του νέου αγωνιστικού που θα βασίζεται στους κανονισμούς του 2027.

