Ένας πεζός νεκρός σε τροχαίο στην Εθνική οδό Τρικάλων - Λάρισας

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην εθνική οδό Τρικάλων – Λάρισας, στο ύψος της ΒΙΟΣΕΡ, στο ρεύμα προς Τρίκαλα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός πεζού.

Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα, και ενώ στο σημείο επικρατούσε περιορισμένη ορατότητα, μια νταλίκα παρέσυρε έναν πεζό που κινούνταν στη μέση του οδοστρώματος. Από τη σφοδρή παράσυρση ο άνδρας έχασε τη ζωή του ακαριαία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη σορό στο νοσοκομείο.

