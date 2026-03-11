Καιρός: Το αντικυκλωνικό «καπάκι» εξασθενεί - Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας

Υπό την επίδραση του αντικυκλώνα εμποδιστή συνεχίζονται οι ήπιες καιρικές συνθήκες στη χώρα μας.

Καιρός: Το αντικυκλωνικό «καπάκι» εξασθενεί - Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας
Αλλαγή σκηνικού του καιρού θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.

Σε ανάρτησή της αναφέρει:

Ανοιξιάτικο διάλειμμα καλοκαιρίας μέχρι το Σαββατοκύριακο-Έρχεται πιο βροχερή εβδομάδα

Υπό την επίδραση του αντικυκλώνα εμποδιστή συνεχίζονται οι ήπιες καιρικές συνθήκες στη χώρα μας. Έτσι, διαμορφώνεται ένα μικρό διάστημα καλοκαιρίας, με κύριο χαρακτηριστικό τις τοπικές ομίχλες και τις σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.

Άνοδος της θερμοκρασίας τις μεσημβρινές ώρες

Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές ώρες, όταν η ηλιακή ακτινοβολία βρίσκεται στη μέγιστη γωνία πρόσπτωσης, η θερμοκρασία ανεβαίνει και φτάνει σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή. Σε αρκετές περιοχές μάλιστα θα είναι και λίγο υψηλότερη, προσεγγίζοντας τους 17 με 19 βαθμούς, ενώ στα δυτικά δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αλλαγή σκηνικού την επόμενη εβδομάδα.

Παρόλα αυτά, την επόμενη εβδομάδα το αντικυκλωνικό αυτό «καπάκι» φαίνεται να εξασθενεί. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την προσέγγιση βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά, τα οποία θα καταστήσουν τον καιρό πιο άστατο και βροχερό.

Παράλληλα, από τις 18 του μήνα και μετά διαφαίνεται και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, με τις τιμές να υποχωρούν λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Tετάρτη, στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα νότια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 11 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 01 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα νότια. Πιθανότητα τοπικών βροχών στην Πελοπόννησο.
Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στη νότια Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

