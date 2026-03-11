Ιράν: Άλλαξε γνώμη για το άσυλο στην Αυστραλία μία από τις αθλήτριες ποδοσφαίρου

Μετά το σάλο που προκάλεσε η περιπέτεια της Γυναικείας Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν που έλαβε άσυλο στην Αυστραλία, στον αέρα φαίνεται πως βρίσκεται και η συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ 2026. 

Νατάσα Παυλοπούλου

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν

ΚΟΣΜΟΣ
4'
  • Μία από τις επτά αθλήτριες της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν που έλαβε άσυλο στην Αυστραλία ζήτησε να επιστρέψει στη χώρα της.
  • Ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας κατήγγειλε πιέσεις της Αυστραλίας για αίτηση ασύλου και αμφισβήτησε τη συμμετοχή της χώρας στο Μουντιάλ 2026.
  • Η ομάδα είχε πραγματοποιήσει σιωπηλή διαμαρτυρία κατά της ιρανικής κυβέρνησης στο Κύπελλο Ασίας Γυναικών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και απειλές σε συγγενείς των αθλητριών.
  • Η αυστραλιανή κυβέρνηση χορήγησε βίζες προστασίας μετά από έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ για την ασφάλεια των αθλητριών.
  • Η ιρανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία κατηγόρησε την αυστραλιανή αστυνομία για παρεμπόδιση της ομάδας και ανέφερε πιέσεις κατά την αναχώρησή τους από την Αυστραλία.
Μία από τις επτά αθλήτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, στις οποίες χορηγήθηκε άσυλο από την αυστραλιανή κυβέρνηση, άλλαξε γνώμη και ζήτησε να επιστρέψει στο Ιράν, μετέδωσε το Australian Broadcasting Corporation. Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Τόνι Μπερκ επιβεβαίωσε την εξέλιξη, λέγοντας ότι η παίκτρια επικοινώνησε με αξιωματούχους της ιρανικής πρεσβείας, οι οποίοι την παρέλαβαν από το ξενοδοχείο όπου διέμενε με τα άλλα μέλη της αντιπροσωπείας που αποφάσισαν να παραμείνουν στην Αυστραλία.

Είπε ότι οι αξιωματούχοι μίλησαν με την αθλήτρια, η οποία ανέτρεψε την απόφασή της για να «βεβαιωθούν ότι ήταν δική της απόφαση» και ότι «κάθε ερώτηση που θα ήθελαν να γίνει τέθηκε». Ο Μπερκ πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή στις αρχές να μεταφέρουν τις υπόλοιπες συμπαίκτριές της, αφού η Ιρανική Πρεσβεία έμαθε την τοποθεσία τους.

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν πάντως δήλωσε ότι η Αυστραλία άσκησε πιέσεις σε μέλη της εθνικής ομάδας γυναικών να ζητήσουν άσυλο στη χώρα και προεξόφλησε οτι υπό αυτές τις συνθήκες δύσκολα θα μεταβεί στις ΗΠΑ η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Ανδρών για το Μουντιάλ φέτος το καλοκαίρι.

Οι βίζες προστασίας χορηγήθηκαν την Τρίτη, μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Αυστραλία να προσφέρει άσυλο σε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, λέγοντας ότι οι παίκτριες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σοβαρό κίνδυνο εάν αναγκαστούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν αγωνίστηκε στο Κύπελλο Ασίας Γυναικών AFC 2026 που διοργανώθηκε στην Αυστραλία, προσελκύοντας τη διεθνή προσοχή, αφού οι παίκτριες πραγματοποίησαν σιωπηλή διαμαρτυρία κατά της κυβέρνησης της Τεχεράνης, αρνούμενες να σταθούν προσοχή και να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από τον εναρκτήριο αγώνα τους.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση τις χαρακτήρισε «προδότριες σε καιρό πολέμου» ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πολλοί από τους συγγενείς τους στο Ιράν δέχθηκαν απειλές. Πριν από τα επόμενα δύο παιχνίδια απηύθυναν ωστόσο χαιρετισμό και τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο. Το Ιράν έχασε και τους δύο αυτούς αγώνες και αποκλείστηκε μετά την ήττα από τις Φιλιππίνες την Κυριακή.

Ιράν: «Ποιος λογικός θα έστελνε την εθνική στο Μουντιάλ;»

Ο επικεφαλής της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εν τω μεταξύ εξέφρασε αμφιβολίες για τη συμμετοχή της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του καλοκαιριού, λέγοντας ότι οι γυναίκες που αγωνίζονται στο Ασιατικό Κύπελλο στην Αυστραλία εξαναγκάστηκαν να αποστατήσουν.

«Αν το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι έτσι, ποιος λογικός άνθρωπος θα έστελνε την εθνική του ομάδα σε ένα τέτοιο μέρος;» ρώτησε ο Μεχντί Τατζ στην ιρανική κρατική τηλεόραση. Το Μουντιάλ θα φιλοξενηθεί από τις ΗΠΑ το Μεξικό και τον Καναδά, αλλά το Ιράν έχει προγραμματιστεί να παίξει και τους τρεις αγώνες του ομίλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, δύο στο Λος Άντζελες και έναν στο Σιάτλ.

Ο Τατζ είπε ότι οι παίκτριες είχαν κάνει το καθήκον τους κατά τη διάρκεια του ύμνου. «Η εθνική ομάδα γυναικών μας τραγούδησε τον εθνικό ύμνο και απηύθυνε τον στρατιωτικό χαιρετισμό», είπε και κατηγόρησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ... έγραψε στο Twitter δύο tweets για μια γυναικεία ομάδα (λέγοντας) «τις καλωσορίζουμε και ότι θα πρέπει να γίνουν πρόσφυγες».» «Απείλησε την Αυστραλία ότι άν δεν τους χορηγήσει άσυλο, θα τους δώσει άσυλο στις ΗΠΑ. Πώς θα μπορούσε κανείς να είναι αισιόδοξος για το Παγκόσμιο Κύπελλο που υποτίθεται ότι θα διεξαχθεί στην Αμερική;»

Ισχυρίστηκε ότι οι πέντε παίκτριες είχαν απαχθεί και ότι η ομάδα είχε εμποδιστεί καθώς προσπαθούσε να φύγει από την Αυστραλία. «Μετά τον αγώνα, δυστυχώς, η αυστραλιανή αστυνομία παρενέβη, απομακρύνοντας μία ή δύο από τις παίκτριες από το ξενοδοχείο, σύμφωνα με τα νεότερα που έχουμε».

Αναφέρθηκε επίσης σε μια φερόμενη αεροπορική επιδρομή σε σχολείο στο Μινάμπ στην αρχή του πολέμου, για την οποία το Ιράν έχει κατηγορήσει το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. «Μαρτύρησαν τα κορίτσια μας στο Μινάμπ, 160 από αυτά, και σε αυτό το περιστατικό τα παίρνουν ομήρους», είπε. «Έκαναν κάτι απαίσιο. Χθες το βράδυ, κάποιοι ήρθαν και ξάπλωσαν μπροστά στο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο», είπε.

Πλήθη είχαν συγκεντρωθεί έξω από το στάδιο της Χρυσής Ακτής για τον αγώνα με τις Φιλιππίνες, χτυπώντας τύμπανα και φωνάζοντας «αλλαγή καθεστώτος για το Ιράν», σύμφωνα με το AFP. Οι οπαδοί περικύκλωσαν το λεωφορείο της ιρανικής ομάδας, φωνάζοντας «αφήστε τις να φύγουν» και «σώστε τα κορίτσια μας». Ο Τατζ είπε ότι στο αεροδρόμιο η ομάδα αντιμετώπισε πρόβλημα με την επιβίβαση στην πτήση της. «Τους μπλόκαραν εντελώς στην πύλη και είπαν σε όλες να γίνουν πρόσφυγες».

11:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Κυκλοφόρησε το video clip του «FERTO»

11:29ΕΥ ΖΗΝ

8 τροφές που πραγματικά ενισχύουν το ανοσοποιητικό — Οι παγίδες του μάρκετινγκ στη διατροφή

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήρθε με τις μπάντες ο οδηγός, το σπίτι μου έκλεισε..» -Συγκλονίζει ο πατέρας του 25χρονου που σκοτώθηκε μετά από παράσυρση

11:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Μαρίνος: Ο επαναστάτης της αθηναϊκής διασκέδασης

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Καβούρι: Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε στην ακτή

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις 14.00 οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Ομφαλοκήλη: Σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική θεραπεία!

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ προσφορά* για το Champions League από το Pamestoixima.gr

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Νέο μήνυμα Παχλαβί: Φύγετε από τους δρόμους - Για ποιους είπε ότι είναι τελευταία ευκαιρία

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θα στοχοποιήσει τράπεζες που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Dacia: Επίσημος χορηγός του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας

10:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Σε εξέταση το πλαίσιο για τη μπούρκα

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 67χρονης –Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέος 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

10:12LIFESTYLE

Άννα Φόνσου για Γιώργο Μαρίνο: Έφυγε ο «τελευταίος μεγάλος των καλλιτεχνών»

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Άλλαξε γνώμη για το άσυλο στην Αυστραλία μία από τις αθλήτριες ποδοσφαίρου - Οι απειλές της Τεχεράνης για το Μουντιάλ 2026

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι μαθητές για τον εκρηκτικό μηχανισμό που «έσκασε» στο σχολείο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Με το νέο Bridger η Renault κατεβαίνει κατηγορία στα SUV

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Γιώργος Μαρίνος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Γιώργος Μαρίνος

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Καβούρι: Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε στην ακτή

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Πιο άστατος και βροχερός ο καιρός την επόμενη εβδομάδα - Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας

07:34LIFESTYLE

Η μοίρα των «ομορφότερων» παιδιών του κόσμου: Δεν ήταν όλα τόσο τυχερά με ευτυχισμένο τέλος...

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις 14.00 οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια

10:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Σε εξέταση το πλαίσιο για τη μπούρκα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Το χειρότερο σενάριο: Ενεργειακά Lockdown στην Ευρώπη λόγω Ιράν - Blackouts, κουπόνια και περιορισμοί - Πώς αλλάζει η καθημερινοτητά μας

09:25ΕΘΝΙΚΑ

Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις: Kamikaze drone και τρεις τύποι UCAV - Υπογράφηκαν οι συμβάσεις

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Άλλαξε γνώμη για το άσυλο στην Αυστραλία μία από τις αθλήτριες ποδοσφαίρου - Οι απειλές της Τεχεράνης για το Μουντιάλ 2026

09:22ΕΛΛΑΔΑ

MEGA-Τhe Chase: Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής έκανε λάθος τα χρώματα της Νότιγχαμ Φόρεστ (vid)

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Kρήτη: Ο συγκινητικός χορός ενός γιου με τη μητέρα του που «λύγισε» το διαδίκτυο

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Νέο μήνυμα Παχλαβί: Φύγετε από τους δρόμους - Για ποιους είπε ότι είναι τελευταία ευκαιρία

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Πέντε σενάρια για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν - Από το μοντέλο Βενεζουέλας στους Αμερικανούς «κομάντο» στις πυρηνικές εγκαταστάσεις

10:12LIFESTYLE

Άννα Φόνσου για Γιώργο Μαρίνο: Έφυγε ο «τελευταίος μεγάλος των καλλιτεχνών»

05:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στην αντεπίθεση το Ιράν – Πραγματοποίησε τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου - Νέοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ