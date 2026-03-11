Ιράν: Άλλαξε γνώμη για το άσυλο στην Αυστραλία μία από τις αθλήτριες ποδοσφαίρου

Snapshot Μία από τις επτά αθλήτριες της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν που έλαβε άσυλο στην Αυστραλία ζήτησε να επιστρέψει στη χώρα της.

Ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας κατήγγειλε πιέσεις της Αυστραλίας για αίτηση ασύλου και αμφισβήτησε τη συμμετοχή της χώρας στο Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα είχε πραγματοποιήσει σιωπηλή διαμαρτυρία κατά της ιρανικής κυβέρνησης στο Κύπελλο Ασίας Γυναικών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και απειλές σε συγγενείς των αθλητριών.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση χορήγησε βίζες προστασίας μετά από έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ για την ασφάλεια των αθλητριών.

Η ιρανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία κατηγόρησε την αυστραλιανή αστυνομία για παρεμπόδιση της ομάδας και ανέφερε πιέσεις κατά την αναχώρησή τους από την Αυστραλία. Snapshot powered by AI

Μία από τις επτά αθλήτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, στις οποίες χορηγήθηκε άσυλο από την αυστραλιανή κυβέρνηση, άλλαξε γνώμη και ζήτησε να επιστρέψει στο Ιράν, μετέδωσε το Australian Broadcasting Corporation. Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Τόνι Μπερκ επιβεβαίωσε την εξέλιξη, λέγοντας ότι η παίκτρια επικοινώνησε με αξιωματούχους της ιρανικής πρεσβείας, οι οποίοι την παρέλαβαν από το ξενοδοχείο όπου διέμενε με τα άλλα μέλη της αντιπροσωπείας που αποφάσισαν να παραμείνουν στην Αυστραλία.

Είπε ότι οι αξιωματούχοι μίλησαν με την αθλήτρια, η οποία ανέτρεψε την απόφασή της για να «βεβαιωθούν ότι ήταν δική της απόφαση» και ότι «κάθε ερώτηση που θα ήθελαν να γίνει τέθηκε». Ο Μπερκ πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή στις αρχές να μεταφέρουν τις υπόλοιπες συμπαίκτριές της, αφού η Ιρανική Πρεσβεία έμαθε την τοποθεσία τους.

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν πάντως δήλωσε ότι η Αυστραλία άσκησε πιέσεις σε μέλη της εθνικής ομάδας γυναικών να ζητήσουν άσυλο στη χώρα και προεξόφλησε οτι υπό αυτές τις συνθήκες δύσκολα θα μεταβεί στις ΗΠΑ η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Ανδρών για το Μουντιάλ φέτος το καλοκαίρι.

Οι βίζες προστασίας χορηγήθηκαν την Τρίτη, μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Αυστραλία να προσφέρει άσυλο σε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, λέγοντας ότι οι παίκτριες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σοβαρό κίνδυνο εάν αναγκαστούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν αγωνίστηκε στο Κύπελλο Ασίας Γυναικών AFC 2026 που διοργανώθηκε στην Αυστραλία, προσελκύοντας τη διεθνή προσοχή, αφού οι παίκτριες πραγματοποίησαν σιωπηλή διαμαρτυρία κατά της κυβέρνησης της Τεχεράνης, αρνούμενες να σταθούν προσοχή και να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από τον εναρκτήριο αγώνα τους.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση τις χαρακτήρισε «προδότριες σε καιρό πολέμου» ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πολλοί από τους συγγενείς τους στο Ιράν δέχθηκαν απειλές. Πριν από τα επόμενα δύο παιχνίδια απηύθυναν ωστόσο χαιρετισμό και τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο. Το Ιράν έχασε και τους δύο αυτούς αγώνες και αποκλείστηκε μετά την ήττα από τις Φιλιππίνες την Κυριακή.

Ιράν: «Ποιος λογικός θα έστελνε την εθνική στο Μουντιάλ;»

Ο επικεφαλής της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εν τω μεταξύ εξέφρασε αμφιβολίες για τη συμμετοχή της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του καλοκαιριού, λέγοντας ότι οι γυναίκες που αγωνίζονται στο Ασιατικό Κύπελλο στην Αυστραλία εξαναγκάστηκαν να αποστατήσουν.

«Αν το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι έτσι, ποιος λογικός άνθρωπος θα έστελνε την εθνική του ομάδα σε ένα τέτοιο μέρος;» ρώτησε ο Μεχντί Τατζ στην ιρανική κρατική τηλεόραση. Το Μουντιάλ θα φιλοξενηθεί από τις ΗΠΑ το Μεξικό και τον Καναδά, αλλά το Ιράν έχει προγραμματιστεί να παίξει και τους τρεις αγώνες του ομίλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, δύο στο Λος Άντζελες και έναν στο Σιάτλ.

Ο Τατζ είπε ότι οι παίκτριες είχαν κάνει το καθήκον τους κατά τη διάρκεια του ύμνου. «Η εθνική ομάδα γυναικών μας τραγούδησε τον εθνικό ύμνο και απηύθυνε τον στρατιωτικό χαιρετισμό», είπε και κατηγόρησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ... έγραψε στο Twitter δύο tweets για μια γυναικεία ομάδα (λέγοντας) «τις καλωσορίζουμε και ότι θα πρέπει να γίνουν πρόσφυγες».» «Απείλησε την Αυστραλία ότι άν δεν τους χορηγήσει άσυλο, θα τους δώσει άσυλο στις ΗΠΑ. Πώς θα μπορούσε κανείς να είναι αισιόδοξος για το Παγκόσμιο Κύπελλο που υποτίθεται ότι θα διεξαχθεί στην Αμερική;»

Ισχυρίστηκε ότι οι πέντε παίκτριες είχαν απαχθεί και ότι η ομάδα είχε εμποδιστεί καθώς προσπαθούσε να φύγει από την Αυστραλία. «Μετά τον αγώνα, δυστυχώς, η αυστραλιανή αστυνομία παρενέβη, απομακρύνοντας μία ή δύο από τις παίκτριες από το ξενοδοχείο, σύμφωνα με τα νεότερα που έχουμε».

Αναφέρθηκε επίσης σε μια φερόμενη αεροπορική επιδρομή σε σχολείο στο Μινάμπ στην αρχή του πολέμου, για την οποία το Ιράν έχει κατηγορήσει το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. «Μαρτύρησαν τα κορίτσια μας στο Μινάμπ, 160 από αυτά, και σε αυτό το περιστατικό τα παίρνουν ομήρους», είπε. «Έκαναν κάτι απαίσιο. Χθες το βράδυ, κάποιοι ήρθαν και ξάπλωσαν μπροστά στο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο», είπε.

Πλήθη είχαν συγκεντρωθεί έξω από το στάδιο της Χρυσής Ακτής για τον αγώνα με τις Φιλιππίνες, χτυπώντας τύμπανα και φωνάζοντας «αλλαγή καθεστώτος για το Ιράν», σύμφωνα με το AFP. Οι οπαδοί περικύκλωσαν το λεωφορείο της ιρανικής ομάδας, φωνάζοντας «αφήστε τις να φύγουν» και «σώστε τα κορίτσια μας». Ο Τατζ είπε ότι στο αεροδρόμιο η ομάδα αντιμετώπισε πρόβλημα με την επιβίβαση στην πτήση της. «Τους μπλόκαραν εντελώς στην πύλη και είπαν σε όλες να γίνουν πρόσφυγες».

Διαβάστε επίσης