Πρέβεζα: Νεκρή 34χρονη που έπεσε από μπαλκόνι

Snapshot Μία 34χρονη γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στην Πρέβεζα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση των οδών Ασκληπιού και Δωδώνης υπό άγνωστες συνθήκες.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, αλλά υπέκυψε λίγη ώρα μετά στα τραύματά της.

Η 34χρονη ήταν μητέρα δύο παιδιών, γεγονός που έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Τρίτης στην Πρέβεζα, όταν γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Ασκληπιού και Δωδώνης. Η γυναίκα διέμενε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας και βρέθηκε στο κενό κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, με τους κατοίκους της περιοχής να σπεύδουν στο σημείο για να βοηθήσουν.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 34χρονη και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. Η κατάστασή της κρίθηκε από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς έφερε βαρύτατα τραύματα από την πτώση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε λίγη ώρα μετά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Η είδηση του θανάτου της 34χρονης έχει προκαλέσει θλίψη, καθώς πρόκειται για νεαρή μητέρα δύο παιδιών. Την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας.

Διαβάστε επίσης