Δίκη Τεμπών: Πόσοι και ποιοι θα μπουν στην αίθουσα - Συνεχίζεται αύριο η διαδικασία

Συμπληρωματική διάταξη της Προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για την αυριανή δίκη για τα Τέμπη

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η Πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας εξέδωσε συμπληρωματική διάταξη για τη δίκη των Τεμπών.
  • Η χωρητικότητα της αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ αυξήθηκε με επιπλέον καθίσματα και χώρο.
  • Στη συνεδρίαση της 27ης Μαΐου 2026 θα επιτραπεί η είσοδος στους 36 κατηγορούμενους, περίπου 250 διαδίκους που υποστηρίζουν την κατηγορία και 240 συνηγόρους.
  • Οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι θα παραμείνουν στην αίθουσα, ενώ έως 110 τρίτοι θα τοποθετηθούν σε επιπλέον αίθουσα 109,57 τ.μ. δίπλα στην είσοδο.
  • Θα τηρηθούν τα μέτρα εισόδου της προηγούμενης διάταξης με τυχόν προφορικές ή εγγράφως ανακοινωμένες διαφοροποιήσεις.
Συμπληρωματική διάταξη της Προέδρου του Δικαστηρίου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, που εκδικάζει την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην ιστοσελίδα του Εφετείου Λάρισας.

Με τη νέα διάταξη ορίζεται ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να βρίσκονται στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ μετά τις αλλαγές που έγιναν τον τελευταίο μήνα για να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος και να προστεθούν επιπλέον καθίσματα.

Αναλυτικά η διάταξη:

Σε όλες τις επόμενες συνεδριάσεις του Δικαστηρίου, θα ισχύσουν τα ίδια μέτρα, που αναφέρονται στην από 31-3-2026 Διάταξή μας, αναφορικά με την είσοδο των δικηγόρων, των διαδίκων (κατηγορουμένων και υποστηριζόντων την κατηγορία), των δημοσιογράφων και των τρίτων, καθώς και τις αναφερόμενες απαγορεύσεις, με τις αναγκαίες διαφοροποιήσεις, που θα ανακοινώνονται, είτε προφορικά, είτε εγγράφως.

Ειδικότερα κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 27ης Μαΐου 2026, κατά την οποία θα εξεταστούν αντιρρήσεις κατά των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας και θα υποβληθούν ενστάσεις κλπ, από τα διάδικα μέρη, ενόψει του γεγονότος ότι έχει αυξηθεί η χωρητικότητα της αίθουσας, διευκρινίζουμε ότι:

Θα εισέλθουν εντός της αίθουσας:

1. Οι 36 κατηγορούμενοι,

2. όλοι οι διάδικοι που δήλωσαν ενώπιον του ακροατηρίου υποστήριξη της κατηγορίας (250 τον αριθμό περίπου)

3. οι συνήγοροι των διαδίκων (240 τον αριθμό περίπου)

4. οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι ενώ οι τρίτοι (μέχρι τον αριθμό των 110 ατόμων) θα εγκατασταθούν στην κείμενη εκ δεξιών της εισόδου επιπρόσθετη αίθουσα εμβαδού 109,57 τμ.

