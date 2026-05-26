Γωγώ Μαστροκώστα: Η αποβολή πριν την γέννηση της Βικτώριας που την τσάκισε

Για την αποβολή στην πρώτη της εγκυμοσύνη είχε μιλήσει σε μία συγκλονιστική κατάθεση ψυχής στην Ελένη Μενεγάκη η Γωγώ Μαστροκώστα.

Το πρώην μοντέλο είχε εξομολογηθεί ότι λίγο πριν τον ερχομό της μοναχοκόρης της, Βικτώριας, ήταν ξανά έγκυος, αλλά στον δεύτερο μήνα της κύησής της απέβαλε, λόγω επιπλοκών.

Η ίδια είχε περιγράψει αυτή την περίοδο ως μία από τις δύσκολες της ζωής της, δηλώνοντας ότι είχε τρελαθεί από την στενοχώρια και τον φόβο της.

«Έχασα ένα μωρό 2 μηνών. Μετά την αποτυχημένη πρώτη μου εγκυμοσύνη συνειδητοποιήσαμε με τον Τραϊανό ότι θέλαμε πολύ ένα παιδί. Στενοχωρήθηκα υπερβολικά, τρελάθηκα, φοβήθηκα ότι θα μου ξανασυμβεί, αλλά μάλλον έγινε για κάποιον λόγο για να έρθει η Βικτώρια στη ζωή μας», είχε δηλώσει η Γωγώ Μαστροκώστα.

Η ελληνική showbiz θρηνεί για το «λαμπερό χαμόγελο» της τηλεόρασης

Στο πένθος βύθισε την ελληνική showbiz η είδηση θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, σε ηλικία 56 ετών.

Το πρώην μοντέλο έδωσε μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας που επιδείνωνε μέρα με τη μέρα την υγεία της, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5) στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου και νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα.

«Φύλακες άγγελοι» στο πλευρό της κατά τη σκληρή δοκιμασία με την υγεία της στάθηκαν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας και η κόρη τους, Βικτώρια, η οποία και γνωστοποίησε το δυσάρεστο γεγονός.

Η Βικτώρια Δέλλα σε μια συγκλονιστική ανάρτησή της στο instagram έγραψε:

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.



Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.



Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.



Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.»

Το σπαρακτικό αντίο του Τραϊανού Δέλλα - «Καλό ταξίδι άγγελέ μου»

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής προχώρησε σε μία άκρως σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την οποία εξέφρασε την απέραντη αγάπη για την γυναίκα της ζωής του.

Η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα:

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτώρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πέτα ψηλά».

Η ελληνική showbiz αποχαιρετά το «χαμογελαστό κορίτσι»

Σύσσωμη η ελληνική showbiz αποχαιρέτησε με συγκίνηση την Γωγώ Μαστροκώστα, κάνοντας λόγο για ένα πλάσμα γεμάτο φως, αγάπη και δυναμισμό, που παρά τις δυσκολίες δεν έχασε ποτέ το χαμόγελό της, ένα χαμόγελο που δεν θα ξεχάσει κανείς.

Ελένη Μενεγάκη

Συγκλονισμένη από τον πρόωρο θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, η Ελένη Μενεγάκη σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα: «Συλλυπητήρια, στεναχωρήθηκα πολύ , πίστευα πως θα τα καταφέρει. Ακόμα δεν το πιστεύω…».

Ναταλία Γερμανού

«Ευλογημένοι οι άνθρωποι που βρίσκουν τους αγγέλους τους. Είσαι σπάνιος όπως ήταν και εκείνη», σχολίασε η Ναταλία Γερμανού κάτω από το post του Τραϊανού Δέλλα.

Μιμή Ντενίση

«Τα λόγια είναι φτωχά. Συλλυπητήρια»

Ζέτα Μακρυπούλια

«Μεγάλη λύπη. Δεν υπάρχουν λόγια... Θερμά συλλυπητήρια, εύχομαι ο Θεός να σας δώσει δύναμη. Αν και πιστεύω ότι θα βάλει κι εκείνη το χέρι της, γιατί όλη αυτή τη δύναμη που είχε στον κόσμο αυτό, θα την βρει και στον επάνω, ώστε να είναι πάντα μαζί σας και να σας προστατεύει. Δεν θα ξεχάσω το χαμόγελο της και την καθαρότητα του χαρακτήρα της. Καλό πέταγμα Γωγω», έγραψε η Ζέτα Μακρυπούλια.

Μαριέττα Χρουσαλά

«Θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια σας.

Εύχομαι να σας προσέχει από κει ψηλά. Δύναμη και κουράγιο».

Το αντίο της Δώρας Χρυσικού

Ανάμεσα στα πρόσωπα της showbiz που τοποθετήθηκαν δημόσια για τον πρόωρο χαμό της Γωγώς Μαστροκώστα ήταν και η Δώρα Χρυσικού, η οποία έχει δώσει τη δική της μάχη με τον καρκίνο στο παρελθόν.

Δείτε την μακροσκελή ανάρτηση της Δώρας Χρυσικού:

«Το να πεθαίνει ένας νέος ανθρωπος είναι πληγή. Για όσες όμως γυναίκες, έχουμε περάσει το κατώφλι του καρκίνου, το να πεθαίνει μια γυναίκα από καρκίνο , είναι ένα χτύπημα που μας πονάει διπλά. Γιατί ξέρουμε καλά πως η νόσος αν κάτι μας στέρησε είναι την ανεμελιά, γίναμε ανεπιστρεπτί "υποψιασμένες"· ότι μας έβαλε για πάντα σε μια συνθήκη μόνιμης αγωνίας , ακόμα και εμάς που φαίνεται ότι έχουμε μια καλή πρόγνωση. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις με την αρρώστια. Ακόμα και οι γιατροί δεν θα σου πουν ποτέ "είσαι εντελώς καλά". Γιατί στον καρκίνο το "εντελώς και για πάντα" δεν υφίστανται ως λέξεις. Σου λένε "πας καλά και είμαστε αισιόδοξοι", αφήνοντας ένα παραθυράκι ανοιχτό , που σε βάζει σε αυτή την κατάσταση της άνω τελείας. Δεν υπάρχει κλείσιμο. Υπάρχει παύση. Για όσο. Γιατί ο χρόνος με τον καρκίνο αίφνης αποκτά άλλη διάσταση, διαστέλλεται και συστέλλεται παράλογα. Δεν είναι γραμμικός. Άλλοτε παγώνει και άλλοτε κυλά σαν ρυάκι. Και ποτέ δεν φτάνει. Μετά απο μια διάγνωση καρκίνου τον κυνηγάς για πάντα. Τρέχεις από πίσω του και προσπαθείς να τον μεγαλώσεις, να τον φαρδύνεις για να προλάβεις .Και το ρήμα « προλαβαίνω» γίνεται μέρος της καθημερινότητας σου.

Η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετώπισε την ασθένεια με δύναμη και στωικότητα. Δεν ξέρω πως αλλιώς γίνεται. Είναι μονόδρομος μάλλον αυτό. Και την πάλεψε μέσα στην αγάπη, την αφοσίωση και την φροντίδα των δικών της ανθρώπων και αυτό είναι βάλσαμο και όχι πάντα αυτονόητο. Την αντιμετώπισε όμως και με εξωστρέφεια. Μίλησε γι αυτήν ανοιχτά θέλοντας να ενδυναμώσει και να βοηθήσει άλλες γυναίκες. Μοιράστηκε τις προκλήσεις της νόσου, και μίλησε για την αξία της πρόληψης, περνώντας από το προσωπικό στο συλλογικό. Στάθηκε τρυφερή και θαρραλέα. Σήμερα πονάω σαν να έχασα μια αδερφή, γιατί γνωρίζω την τυχαιότητα του ότι εγώ ζώ. Σήμερα είναι μια άσχημη μέρα. Συλλυπητήρια στους οικείους της. Μακάρι το μοίρασμα αυτής της εμπειρίας να βοηθήσει άλλες γυναίκες να προλάβουν, να μην αμελούν τις εξετάσεις τους. Και να σωθούν. Γωγώ σ ευχαριστούμε», έγραψε η ηθοποιός.

Βάνα Μπάρμπα

Η ηθοποιός έκανε λόγο για την επιβλητική ομορφιά και την ταπεινότητα της Γωγώς Μαστροκώστα, σημειώνοντας ότι ήταν η μόνη γυναίκα που είχε ζηλέψει στη ζωή της.

«Τα πρώτα της χρόνια εγώ τη θυμάμαι στο Mega, μόλις είχε πρωτοβγεί, και η ομορφιά της ήτανε τόσο επιβλητική. Και η ταπεινότητά της ήταν απίστευτη. Έλεγε, «"Μα γιατί ασχολούνται με μένα;"», θυμάται η Βάνα Μπάρμπα. «Δεν μπορούσε να καταλάβει πόσο εξαιρετικά ερωτική και όμορφη ήτανε. Η ομορφιά της ήταν ερωτική, έμπαινε μέσα και τους άφηνε όλους άφωνους».

«Μέχρι που στην πορεία της διαδρομής της τα βαρέθηκε όλα και αποφάσισε να γίνει μητέρα και βρήκε και τον άνθρωπο που την αγάπησε και τον αγάπησε, και ήταν ένα αξιοζήλευτο ζευγάρι. Αλλά να που καμιά φορά η ζωή, όταν φτιάχνεις έτσι όμορφα όνειρα και πλάθεις υπέροχα πράγματα, έρχεται και σου φέρνει και το σκοτάδι, που το αντιμετώπισε παλικάρισια. Το αντιμετώπισε υπέροχα, δεν λύγισε. Εμείς, οι φίλοι της τα τελευταία χρόνια, και μπορώ να πω ότι και χθες το βράδυ έπαιρνε ο ένας τηλέφωνο τον άλλον, παρόλο που πανηγύριζαν όλοι για την πατρίδα μας, για τον Ολυμπιακό, άλλοι έκλαιγαν χθες, όλοι ήξεραν ότι λυτρώθηκε, γιατί η κοπέλα είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ καιρό. Πολλά χρόνια. Τον τελευταίο καιρό είχε πέσει σε κώμα», πρόσθεσε η Βάνα Μπάρμπα.

«Και δεν ήταν εύκολο όλο αυτό. Και σίγουρα ούτε για το παιδί της, τη Βικτώρια, αυτό το πανέμορφο πλάσμα, ούτε για τον Τραϊανό, ούτε για κανέναν. Αν μου επιτρέπεις, είμαι βαθιά συγκινημένη. Παρόλο που δεν ήμασταν κολλητές, την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, είναι η διαδρομή που ενώνει τους ανθρώπους. Και θα ήθελα να μιλήσω γι’ αυτόν τον ρατσισμό της ομορφιάς. Αυτό το κορίτσι είχε κάτι μοναδικό. Ήταν ένα sex symbol τότε της εποχής και μάλιστα τολμώ να πω ότι ήταν ίσως η μόνη που είχα ζηλέψει. Γιατί τότε έβγαινε ένα καινούργιο πλάσμα και ήταν πραγματικά τόσο ποθητή που δεν το καταλάβαινε. Μου έλεγε "Μα γιατί μου επιτίθενται κατά αυτόν τον τρόπο; Γιατί με κυνηγάνε;" Ήθελα να της πω, "Μα δεν βλέπεις ρε παιδί μου τι είναι αυτό που έχεις;" Και αυτό ήτανε και η ομορφιά της», συνέχισε η ηθοποιός.

«Καμιά φορά υπάρχει αυτός ο κοινωνικός ρατσισμός. Σεβόμαστε πάντα τους επιστήμονες, πολιτικούς που καμιά φορά βαριόμαστε να τους ακούμε να λένε τα ίδια και τα ίδια, σεβόμαστε τους καλλιτέχνες, ανθρώπους αξιοσημείωτους που έχουν να πουν πολλά. Κι όμως, αυτό το πλάσμα, με αυτή την ομορφιά που έγραψε τη δική της ιστορία, γιατί ακόμα και η ομορφιά γράφει ιστορία, και επειδή είμαστε μια χώρα σοβαροφανής. Μια χώρα που την ομορφιά παρόλο που την υμνήσαμε, πάντα την κρύβουμε, για να καταλάβεις τι θέλω να πω. Και την κρύβουμε και δεν της δίνουμε την αξία που της αρμόζει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις τι λέω εγώ. Κάποια στιγμή όταν θα γράψω ένα βιβλίο, θα ήθελα να πω στα κορίτσια που ξεκινάνε, τα νέα, να πάψουν αυτόν τον ανόητο μιμητισμό του ενός και της άλλης. Ότι η Γωγώ ήταν ένα παράδειγμα μιας αμίμητης ομορφιάς και ερωτισμού, αλλά ενωμένης με μια αξία ανθρώπινη. Δηλαδή, αν πάψεις να έχεις μέσα σου φως, καλοσύνη και αρετή, είτε είναι η οικογένεια, είτε είναι το παιδί σου, είτε είναι οτιδήποτε καμιά ομορφιά δεν θα την είχε σώσει. Θα είχε σβήσει. Και δεν θα μείνει τίποτα», κατέληξε η Βάνα Μπάρμπα.

Πέγκυ Ζήνα

«Καλό μου πλάσμα...Γωγούλα μου...ξεκουράσου, καλό ταξίδι στο φως. Με την αγάπη σου θα πορευτούν πια οι άνθρωποί σου που είναι περήφανοι για σενα», έγραψε η Πέγκυ Ζήνα.

Γρηγόρης Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη σειρά του ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό ένα απόσπασμα από συνέντευξη της Γωγώς Μαστροκώστα στο «The 2night Show», όταν η ίδια είχε μιλήσει για την μάχη της με τον καρκίνο.

«Αντίο Γωγώ… ήσουν πάντα ένα «φως» θα σε θυμάμαι σαν το πιο γελαστό κορίτσι…Μαζί σου φέυγει μια εποχή, μια εποχή που όλοι ελπίζαμε για το καλύτερο και πιστέυαμε στην ανθρώπινη αγάπη, μια εποχή αισιοδοξίας!!!Καλό ταξίδι!!!», έγραψε ο παρουσιαστής.

Ελένη Πετρουλάκη

Η Ελένη Πετρουλάκη αποχαιρέτησε την Γωγώ Μαστροκώστα γράφοντας σε Story της στο Instagram: «Καλό ταξίδι στην αγκαλιά των αγγέλων».

Μαρία Καλάβρια

Η κολλητή φίλη της Γωγώς Μαστροκώστα, Μαρία Καλάβρια έγραψε: «Γωγώ μου, θα σε θυμάμαι πάντα. Παρόλο που πέρασες πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό δεν γκρίνιαξες ποτέ. Η υπομονή, η δύναμη και το κουράγιο σου θα είναι παράδειγμα για όλους. Σε ευχαριστώ για όλες τις στιγμές, τα γέλια, τις αγκαλιές και την αγάπη σου. Καλό παράδεισο αγαπημένη μου».

Η ανάρτηση του Βασίλειου Κωστέτσου:

«Τι Τι….να γράψω και τι να πω……???

Κάποιοι άνθρωποι είναι λίγο μακριά…κάποια στιγμή αλλά ταυτόχρονα και πολύ κοντά μας!

Η Γωγω είναι μια από τους ανθρώπους αυτούς!….απο αυτούς που ζήσαμε πολλά!….μα πολλά ζησαμε τα χρυσά…τα καλύτερα χρόνια μας και τις χρυσές γεμάτη λάμψη εποχές της Ελλάδας!

Τα ζήσαμε όλοι μαζί…όλοι μια παρέα!σε κάθε μας έξοδο εκπομπές πάρτυ σε κάθε μας βήμα…όλοι εμείς που φώναζε ένας τον άλλο με το μικρό του όνομα!ήμασταν σαν μια μεγάλη οικογένεια!

Φόρεσε Πολλές δημιουργίες μου μα πολλές….

Δεν θα ξεχάσω όμως αυτό το εξώφυλλο στην ωραιότερη στιγμή της ζωής της με τους δύο μεγάλους έρωτες της ζωής της τον άνδρα της και την κορούλα της εγκυμονούσα που φόρεσε μια από τις ωραιότερες δημιουργίες μου που σχεδίασα ποτέ!

Δεν θα την ξεχάσω όταν χέρι χέρι κρατώντας ο ένας τον άλλο(Τραϊανός)κατέβαιναν την καναρη στο Κολωνάκι να έρθουν για πρόβα του pre wedding φορέματος αέρινη αγέρωχη με την ανεπανάληπτη κορμοστασιά της!

Εχω τόσα μα τόσα να πω…..μα…..?τι να πρωτοπώ..

Τελευταία φορά που την είδα ήταν λίγο πιο κάτω από το μαγαζί μου όταν σταμάτησαν για καφέ με τον Τραϊανό στο Carpo και μου λέει στο αμάξι είναι η Γωγω πήγαινε….να την δεις….

Είμαι πολύ συγκινημένος και δεν θέλω να το πιστέψω…

Θέλω να πω ένα Μπράβο σε αυτό τον ήρωα τον Τραϊανό που ήταν δίπλα της σε κάθε στιγμή κάθε λεπτό!!!!!Και στο κοριτσάκι της που λάτρευε την πριγκηπέσσα της κουράγιο…….

Και σε όλη την οικογένεια τα θερμά μου συλλυπητήρια

Γωγω……..»

Σοφία Παθέκα

Με τη σειρά της η Σοφία Παθέκα αποχαιρέτησε την Γωγώ Μαστροκώστα με ανάρτησή της σε Instagram Story: «Κρατώ την εικόνα μιας γυναίκας, μιας συναδέλφου που άφησε αποτύπωμα...δραστήρια, δυνατή και ευγενής...πάντα με χαμόγελο. Γωγώ ήσουν μαχήτρια. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

Γωγώ Μαστροκώστα - Τραϊανός Δέλλας: Ένας έρωτας που διέλυσε μόνο ο θάνατος

Σε ανάρτησή του στα social media ο δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης μοιράστηκε μία προσωπική στιγμή του ζευγαριού - κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της Γωγώς Μαστροκώστα στον «Ευαγγελισμό» - που συγκίνησε το διαδίκτυο.

Αυτό που συγκίνησε τον ίδιο ήταν η αγάπη στο βλέμμα του Τραϊανού Δέλλα, σαν να έβλεπε ολόκληρο τον κόσμο του στο πρόσωπο της γυναίκας του.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του δημάρχου Πάτμου Νικήτα Τσαμπαλάκη:

«Πριν από λίγους μήνες, βρέθηκα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό για να επισκεφτώ έναν Πάτμιο συμπολίτη μας που νοσηλευόταν.

Περιμένοντας το ασανσέρ στο ισόγειο, είδα μια γυναίκα μόνη σε ένα καροτσάκι. Πολύ αδύναμη, εξαντλημένη, με εκείνο το βλέμμα των ανθρώπων που παλεύουν σιωπηλά με τον πόνο.

Και τότε συνέβη κάτι που χαράχτηκε μέσα μου.

Ένα μαύρο αυτοκίνητο σταμάτησε στην είσοδο του νοσοκομείου. Από μέσα κατέβηκε ο Τραϊανός Δέλλας. Ένας άνθρωπος που έζησε τη δόξα, τα γεμάτα γήπεδα, τις φωνές του κόσμου, τα φώτα της δημοσιότητας. Κι όμως… εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά.

Υπήρχε μόνο ένας άντρας που κοιτούσε τη γυναίκα του σαν να ήταν ολόκληρος ο κόσμος του.

Πλησίασε αθόρυβα, την πήρε στα χέρια του με μια τρυφερότητα που δεν περιγράφεται και τη βοήθησε να μπει στο αυτοκίνητο, γιατί δεν μπορούσε ούτε να σταθεί όρθια.

Εκεί λύγισα.

Γιατί κατάλαβα πως η αληθινή δύναμη ενός άντρα δεν είναι ούτε οι τίτλοι ούτε η δόξα.

Είναι να αφήνεις πίσω σου τα φώτα και να μένεις δίπλα στον άνθρωπό σου όταν αρχίζουν τα σκοτάδια.

Να γίνεσαι τα πόδια του όταν δεν μπορεί να περπατήσει.

Η ανάσα του όταν λυγίζει.

Το χέρι που δεν αφήνει ποτέ.

Αυτό που είδα εκείνη τη μέρα δεν ήταν απλώς αγάπη.

Ήταν όρκος ζωής.

Σήμερα που η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή, εκείνη η εικόνα ήρθε ξανά μπροστά μου και μου ράγισε την καρδιά.

Τραϊανέ Δέλλα…

Άντρες σαν κι εσένα είναι σπάνιοι.

Γιατί όταν έσβησαν τα φώτα της ζωής, εσύ έμεινες εκεί. Μέχρι το τέλος.

Και αυτό αξίζει περισσότερο από κάθε τρόπαιο, από κάθε χειροκρότημα, από κάθε δόξα.

Σεβασμός. Από καρδιάς».

