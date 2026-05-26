Κέρκυρα: Μπετονιέρα συγκρούστηκε με λεωφορείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Νησάκι στην Κέρκυρα, όταν τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες κρουαζιέρας συγκρούστηκε με μπετονιέρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του corfutvnews.gr, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ στο σημείο βρέθηκαν αρμόδιες αρχές για την καταγραφή του περιστατικού.

