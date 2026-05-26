Άγιος Έρωτας spoiler: Η Σοφία κρατά στο χέρι τον πατέρα της – Θυμάται ποια βίασε

Με καθηλωτικές εξελίξεις συνεχίζεται ο «Άγιος Έρωτας» του ALPHA. Τις επόμενες εβδομάδες, η αγωνία «χτυπά» κόκκινο με τους ήρωες να έρχονται αντιμέτωποι με σκληρές καταστάσεις.

Ο Παύλος πιέζει να παραστεί στην κηδεία της Κικής, αγνοώντας πως εκείνη είναι ζωντανή και κρυμμένη στο σπίτι της Χριστίνας. Η Χλόη τραυματίζεται στο πόδι, όταν ο Πέτρος μεθυσμένος παραλίγο να την παρασύρει με το αυτοκίνητο του, γεγονός που τον βυθίζει στις ενοχές.

Ο Πέτρος αποφασίζει οριστικά να προχωρήσει σε διαζύγιο με τη Χλόη, δεχόμενος όμως τις έντονες αντιδράσεις του Κυριάκου και της Θάλειας, την ώρα που η ίδια η Χλόη προσπαθεί να πείσει τον Αργύρη πως η Σοφία έχει αλλάξει και δεν αποτελεί πια κίνδυνο για κανέναν.

Η Σοφία, μέσα από μια καινούργια ύπνωση που κάνει με τον Ηλία, συνειδητοποιεί πως ο Μαρκόπουλος κακοποίησε ένα νεαρό κορίτσι πριν από χρόνια και η αποκάλυψη τη διαλύει ψυχικά. Η Σοφία θυμάται πλέον όλες τις λεπτομέρειες για την αποτρόπαια πράξη του πατέρα της πριν από χρόνια, όταν βίασε την αδελφή του Νικόλαου.

Η Θάλεια, όταν μαθαίνει την αλήθεια για την αδερφή του Νικόλαου, αλλάζει γνώμη για εκείνον. Η Σοφία παίρνει μια απόφαση σε σχέση με τον Παύλο, που θα εκπλήξει τους πάντες.

