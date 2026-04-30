Άγιος Έρωτας spoiler: Ποιος ήρωας βάζει τέλος στη ζωή του

Οι ανατροπές δεν έχουν τέλος στα νέα επεισόδια του «Άγιου έρωτα»!

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

  • Ο Περικλής πρόκειται να αποκαλύψει στην Ελένη τον λόγο παραμονής του στο Δρομοκαΐτειο.
  • Ο Λεωνίδας συγκρούεται με τον Νικόλαο και του ζητά να διαλέξει πλευρά.
  • Ο Σωτήρης αυτοκτονεί, προκαλώντας σοκ και ερωτήματα στον Νικηφόρο.
  • Η Κική φτάνει στη Στέρνα και αλλάζει τις ισορροπίες μεταξύ των χαρακτήρων.
  • Ο Παύλος εκμεταλλεύεται την ανασφάλεια για εγκληματικότητα για να παρουσιαστεί ως σωτήρας της πόλης.
Οι εξελίξεις στη σειρά «Άγιος Έρωτας» του ALPHA βρίσκονται σε κομβικό σημείο. Οι ήρωες δοκιμάζονται και οι ανατροπές πρωταγωνιστούν.

Την ερχόμενη εβδομάδα, ο Περικλής ετοιμάζεται να εξομολογηθεί στην Ελένη τον πραγματικό λόγο για τον οποίο βρίσκεται στο Δρομοκαΐτειο. Η Σοφία ζητάει τον πατέρα της, ενώ εκείνος συνεχίζει να μηχανορραφεί εναντίον της Θάλειας και ετοιμάζεται να κατέβει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο Λεωνίδας, μετά από έντονη σύγκρουση με τον Νικόλαο, του βάζει δίλημμα ποιανού το μέρος θα πάρει. Ο Τάσος καλεί τον Βαζούρα στο μαγαζί, έχοντάς του στήσει παγίδα. Ο Νικηφόρος έρχεται πιο κοντά με τη Μάρω, ενώ ο Ηλίας ξεκινάει τις συνεδρίες με την Ελένη. Η Χλόη ανησυχεί για το μέλλον της σχέσης της με τον Νικόλαο, από τη στιγμή που ο Λεωνίδας είναι εναντίον της κι ορκισμένος πλέον εχθρός του πατέρα της. Η Θάλεια αποκαλύπτει στον Κυριάκο, στον Αντρέα και στη Χριστίνα την αλήθεια για την μητέρα του Παύλου και η συμμαχία τους δυναμώνει ακόμη πιο πολύ. Εν τω μεταξύ, η σχέση του Πέτρου και της Ειρήνης βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, ενώ ο Λεωνίδας γνωρίζει τον Παύλο.

Ο Παύλος αιφνιδιάζεται όταν μαθαίνει πως ο Λεωνίδας, ο πατέρας του Νικολάου, επέστρεψε στη Στέρνα, αλλά γρήγορα καταλαβαίνει πως αυτή η εξέλιξη μπορεί να γίνει όπλο στα χέρια του. Την ίδια ώρα, ενώ ο Παύλος ετοιμάζει τα δικά του σχέδια, ο Νικόλαος προσπαθεί να κρατήσει τον Λεωνίδα μακριά από επικίνδυνες αποφάσεις. Στο μεταξύ, η Δώρα και ο Αργύρης έρχονται ξανά κοντά και αποφασίζουν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, παρά τις αντιδράσεις της Σμαρώς. Η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Αντρέα το παράτολμο σχέδιό της να παγιδεύσει τους Ιταλούς και τους συνεργούς τους, όμως εκείνος διαφωνεί έντονα και κινείται ύπουλα πίσω από την πλάτη της. Παράλληλα, η απόπειρα διάρρηξης στο μαγαζί της Θάλειας και ο τραυματισμός του Τάσου προκαλούν αναστάτωση, ενώ η οικειοθελής παράδοση του Βαζούρα γεννά νέα ερωτήματα. Καθώς ο φόβος για ένα νέο κύμα εγκληματικότητας απλώνεται στην πόλη, ο Παύλος εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να παρουσιαστεί ως σωτήρας της Στέρνας.

Κυριάκος και Παύλος σε δημόσια κόντρα

Στην πλατεία της Στέρνας, ο Κυριάκος επιτίθεται δημόσια στον Παύλο, προκαλώντας τον πανικό και τα σχόλια του κόσμου. Παράλληλα, ο Παύλος ζητάει από τον Νικηφόρο να συνεργαστούν, ενώ λίγο αργότερα ζητάει από τον Τάσο την αλήθεια για την υποτιθέμενη διάρρηξη του Βαζούρα. Ο Αντρέας προσπαθεί να κλείσει το μέτωπο με τους Ιταλούς με ένα δικό του σχέδιο, ενώ παράλληλα, η Στεργίου ανακαλύπτει ότι πίσω από όλες τις υποθέσεις με τα κοντραμπάντα του νομού βρίσκεται ο Αντρέας Ιωάννου. Ο Αργύρης ζητά από τη Σμαρώ την ευχή της για τη σχέση του με τη Δώρα, ενώ η Ελένη προσπαθεί να πείσει τον Ηλία να της δώσει την άδεια για να βγει ραντεβού με τον Περικλή. Ο Λεωνίδας δείχνει να μαλακώνει με τη Χλόη και ο Νικόλαος ελπίζει ότι ο πατέρας του δε θα θέλει να σκοτώσει πια τον Παύλο. Η Χλόη ανοίγει την πόρτα και μένει άφωνη όταν έρχεται αντιμέτωπη με ένα πρόσωπο του παρελθόντος… Ενώ ο Σωτήρης, πιεσμένος, πρέπει να αποφασίσει αν θα κάνει αυτό που του ζήτησε ο Μαρκόπουλος, να σκοτώσει δηλαδή τον Βαζούρα, ή αν θα κάνει πίσω και θα επιλέξει επιτέλους να ομολογήσει τα πάντα στον Νικηφόρο.

Η έλευση της Κικής στη Στέρνα, αλλάζει τις ισορροπίες. Προσπαθούν όλοι να την κρύψουν από τον Παύλο, την ώρα που η Δώρα ζητάει από τον Παύλο να τη συνοδέψει στην εκκλησία για το γάμο της. Η Χλόη είναι ξαφνιασμένη από τη γνωριμία με τη γιαγιά της και παράλληλα, εκπλήσσεται από μια κίνηση του Λεωνίδα. Η έξοδος της Ελένης και του Περικλή εξελίσσεται ευχάριστα κι ο Ηλίας προσπαθεί να καταλάβει το πραγματικό κίνητρο της Ελένης. Η Θάλεια και ο Κυριάκος ανησυχούν για την Κική, ενώ η Στεργίου προκαλεί νέες υποψίες στη Χριστίνα σχετικά με τον Αντρέα. Ο Νικόλαος μαθαίνει έκπληκτος ότι η Δέσποινα δεν εμφανίστηκε ποτέ στο νέο της πόστο και ανησυχεί. Εν τω μεταξύ, η αυτοκτονία του Σωτήρη σοκάρει και ο Νικηφόρος προσπαθεί να καταλάβει τι ώθησε τον χωροφύλακα σε μια τέτοια πράξη…

