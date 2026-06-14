Συνελήφθη στο Χιούστον για παράνομη οπλοκατοχή ο παίκτης του NBA Τζέιμς Χάρντεν

Μια δυσάρεστη περιπέτεια με τις αρχές είχε ο έμπειρος παίκτης των Κλίβελαντ Καβαλίερς, καθώς βρέθηκε με χειροπέδες στην πολιτεία του Τέξας, των ΗΠΑ. Ο Τζέιμς Χάρντεν παραδέχθηκε αμέσως ότι το όπλο ήταν δικό του, με αποτέλεσμα να τεθεί υπό κράτηση στις 3:41 π.μ., μόλις οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα πιστόλι εκτός θήκης μέσα σε όχημα της ιδιοκτησίας του, βάσει όσων καταγράφηκαν στα επίσημα αρχεία του δικαστηρίου της κομητείας Χάρις. Η επίσημη καταγραφή της σύλληψης έγινε στις 4:57 π.μ. και ο αθλητής αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα, αφού πρώτα κατέβαλε το ποσό των 100 δολαρίων ως εγγύηση.

Οι δικαστικές περιπέτειες και η στάση των Καβαλίερς

Ο σούπερ σταρ του NBA, ο οποίος διανύει το 36ο έτος της ηλικίας του, δεν πρόκειται να ξεμπλέξει έτσι εύκολα. Έχει ήδη οριστεί δικάσιμος για τις 22 Ιουνίου με την κατηγορία της παράνομης κατοχής όπλου, την ώρα που οι περιοριστικοί όροι της εγγύησης του απαγορεύουν ρητά την κατοχή πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών ή άλλων ειδών οπλισμού. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η διοίκηση στο Κλίβελαντ έχει ενημερωθεί για τη σύλληψη του Τζέιμς Χάρντεν και βρίσκεται στη διαδικασία συλλογής πρόσθετων πληροφοριών. Οι άνθρωποι της ομάδας ξεκαθάρισαν ότι είναι σε διαρκή επαφή με τον Τζέιμς και τους εκπροσώπους του, ενώ θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά όλες τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση καθώς αυτές γίνονται διαθέσιμες.

Διαβάστε επίσης