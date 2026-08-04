Φρίκη στο Σουδάν: Εντοπίστηκαν 15 πτώματα μαχητών της Τιγκράι σε ποταμό

Snapshot Εντοπίστηκαν 15 πτώματα μαχητών της Τιγκράι στον ποταμό Σετίτ κοντά στα σύνορα με το Σουδάν μετά από νέες συγκρούσεις με τον αιθιοπικό στρατό.

Οι συγκρούσεις ανάγκασαν εκατοντάδες ανθρώπους να διαφύγουν από τη βόρεια Αιθιοπία προς το Σουδάν, αναζητώντας ασφάλεια.

Το TPLF κατηγόρησε την αιθιοπική κυβέρνηση για μεγάλη επίθεση πεζικού στην περιοχή Σερένινα, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει τις καταγγελίες.

Υπάρχουν φόβοι για νέα γενικευμένη σύρραξη, λιγότερο από τέσσερα χρόνια μετά τον προηγούμενο πόλεμο στην Τιγκράι.

Ο προηγούμενος πόλεμος στην Τιγκράι είχε προκαλέσει τουλάχιστον 600.000 θανάτους σύμφωνα με την Αφρικανική Ένωση. Snapshot powered by AI

Τα πτώματα 15 μαχητών από την Τιγκράι εντοπίστηκαν τη Δευτέρα στον ποταμό Σετίτ, κοντά σε παραμεθόριο χωριό του Σουδάν, μετά τις νέες συγκρούσεις με τον στρατό της Αιθιοπίας.

Σύμφωνα με ιατρική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας, τα πτώματα ανασύρθηκαν από κατοίκους της περιοχής. Στο νοσοκομείο Ουάντ αλ Χουλάια μεταφέρθηκαν επίσης έξι τραυματίες.

Οι μάχες των τελευταίων ημερών ανάγκασαν εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη βόρεια Αιθιοπία και να περάσουν στο Σουδάν, αναζητώντας ασφάλεια.

Αυτόπτης μάρτυρας στο χωριό Χαμνταγιέτ ανέφερε ότι αρκετοί τραυματίες έφτασαν από την Αιθιοπία και φιλοξενούνται προσωρινά στο σπίτι τοπικού ηγέτη.

Φόβοι για νέα σύγκρουση

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ των ομοσπονδιακών δυνάμεων και του Μετώπου Απελευθέρωσης του Λαού της Τιγκράι προκαλεί ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός νέου πολέμου, λιγότερο από τέσσερα χρόνια μετά το τέλος της προηγούμενης σύρραξης.

Το TPLF κατηγόρησε το Σάββατο την αιθιοπική κυβέρνηση ότι εξαπέλυσε «μεγάλη επίθεση πεζικού» στην περιοχή Σερένινα. Σύμφωνα με τους αντάρτες, οι συγκρούσεις σταμάτησαν την Κυριακή, χωρίς να δοθεί απολογισμός θυμάτων.

Η κυβέρνηση της Αιθιοπίας δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις καταγγελίες.

Ο προηγούμενος πόλεμος στην Τιγκράι είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 600.000 ανθρώπους, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αφρικανικής Ένωσης.