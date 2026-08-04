Φρίκη στο Σουδάν: Εντοπίστηκαν 15 πτώματα μαχητών της Τιγκράι σε ποταμό

Οι νέες συγκρούσεις μεταξύ του αιθιοπικού στρατού και του TPLF ανάγκασαν εκατοντάδες ανθρώπους να περάσουν τα σύνορα, εντείνοντας τους φόβους για νέα γενικευμένη σύρραξη.

Γιάννης Φιλιππάκος

Φρίκη στο Σουδάν: Εντοπίστηκαν 15 πτώματα μαχητών της Τιγκράι σε ποταμό
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εντοπίστηκαν 15 πτώματα μαχητών της Τιγκράι στον ποταμό Σετίτ κοντά στα σύνορα με το Σουδάν μετά από νέες συγκρούσεις με τον αιθιοπικό στρατό.
  • Οι συγκρούσεις ανάγκασαν εκατοντάδες ανθρώπους να διαφύγουν από τη βόρεια Αιθιοπία προς το Σουδάν, αναζητώντας ασφάλεια.
  • Το TPLF κατηγόρησε την αιθιοπική κυβέρνηση για μεγάλη επίθεση πεζικού στην περιοχή Σερένινα, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει τις καταγγελίες.
  • Υπάρχουν φόβοι για νέα γενικευμένη σύρραξη, λιγότερο από τέσσερα χρόνια μετά τον προηγούμενο πόλεμο στην Τιγκράι.
  • Ο προηγούμενος πόλεμος στην Τιγκράι είχε προκαλέσει τουλάχιστον 600.000 θανάτους σύμφωνα με την Αφρικανική Ένωση.
Snapshot powered by AI

Τα πτώματα 15 μαχητών από την Τιγκράι εντοπίστηκαν τη Δευτέρα στον ποταμό Σετίτ, κοντά σε παραμεθόριο χωριό του Σουδάν, μετά τις νέες συγκρούσεις με τον στρατό της Αιθιοπίας.

Σύμφωνα με ιατρική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας, τα πτώματα ανασύρθηκαν από κατοίκους της περιοχής. Στο νοσοκομείο Ουάντ αλ Χουλάια μεταφέρθηκαν επίσης έξι τραυματίες.

Οι μάχες των τελευταίων ημερών ανάγκασαν εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη βόρεια Αιθιοπία και να περάσουν στο Σουδάν, αναζητώντας ασφάλεια.

Αυτόπτης μάρτυρας στο χωριό Χαμνταγιέτ ανέφερε ότι αρκετοί τραυματίες έφτασαν από την Αιθιοπία και φιλοξενούνται προσωρινά στο σπίτι τοπικού ηγέτη.

Φόβοι για νέα σύγκρουση

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ των ομοσπονδιακών δυνάμεων και του Μετώπου Απελευθέρωσης του Λαού της Τιγκράι προκαλεί ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός νέου πολέμου, λιγότερο από τέσσερα χρόνια μετά το τέλος της προηγούμενης σύρραξης.

Το TPLF κατηγόρησε το Σάββατο την αιθιοπική κυβέρνηση ότι εξαπέλυσε «μεγάλη επίθεση πεζικού» στην περιοχή Σερένινα. Σύμφωνα με τους αντάρτες, οι συγκρούσεις σταμάτησαν την Κυριακή, χωρίς να δοθεί απολογισμός θυμάτων.

Η κυβέρνηση της Αιθιοπίας δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις καταγγελίες.

Ο προηγούμενος πόλεμος στην Τιγκράι είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 600.000 ανθρώπους, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αφρικανικής Ένωσης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:00ΚΟΣΜΟΣ

UKMTO: Άγνωστο βλήμα έπληξε φορτηγό πλοίο ανοικτά του Ομάν

03:36ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Σουδάν: Εντοπίστηκαν 15 πτώματα μαχητών της Τιγκράι σε ποταμό

03:20ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Τιτάνια μάχη στα Μέγαρα - Διαδοχικά μηνύματα 112 και αγωνία για τις φλόγες που έφτασαν στις αυλές των σπιτιών

03:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Τραγωδία για 64χρονη στην παραλία Χιλιαδού

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026 - Δεκαπενταύγουστος: Ποια μέρα «πέφτει» – Πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 6.000 οι νεκροί του διπλού σεισμού του Ιουνίου

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Τρεις τραυματίες από χτύπημα σε φορτηγό πλοίο – Αναφορές για ουκρανικά drones

01:34ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για τις 315 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία και δομές Υγείας (ΠΕ/ΤΕ)

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδίκασαν τις «συνεχιζόμενες παραβιάσεις» του Ισραήλ στη Γάζα

00:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκρηκτική άνοδος στη Wall Street: Σε ιστορικά υψηλά ο Dow Jones – Άλμα 2,1% ο Nasdaq

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ειρήνης προς Νετανιάχου: Πρώτα ο αφοπλισμός της Χαμάς, μετά η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικιά μερακλίνα που «γκρέμισε» το μαγαζί – Βίντεο

23:49ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: 44 πλοία αναχαιτίστηκαν και εκτράπηκαν στα στενά του Ορμούζ

23:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαρύ πένθος στον αυστραλιανό στίβο: Πέθανε ξαφνικά η Νατάσα Γουόρντ στα 21 της

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Περισσότερα από 7000 στρέμματα κάηκαν στην φωτιά στην Αιγιάλεια

23:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ μοίρασε 1.500 μπουκάλια νερό στους πυροσβέστες

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση στο Ρέθυμνο στο τρισάγιο για τους δύο πυροσβέστες στο σημείο της τραγωδίας

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σφοδρό τροχαίο στην είσοδο της πόλης – Σώθηκαν από θαύμα δύο νεαροί

23:21WHAT THE FACT

Ένας άνδρας περπατάει στον Άρη: Η μυστηριώδης φωτογραφία της NASA από τον Κόκκινο Πλανήτη

23:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κέβιν Κίγκαν: Η τελευταία επιθυμία της οικογένειας – «Μας αγγίζει βαθιά η αγάπη του κόσμου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του 15Αύγουστου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF - Έρχονται εκπλήξεις

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

17:44LIFESTYLE

Η απάντηση του διευθυντή ειδήσεων του OPEN για το γέλιο της ρεπόρτερ στη φωτιά: «Ας κρατήσουμε, ένα κλαδάκι κατανόησης και δυο λέξεις συγχώρεσης»

22:07TRAVEL

Αναδείχθηκε ο πιο ευτυχισμένος προορισμός στον κόσμο – Οι λόγοι που θα σας κάνουν να τον βάλετε στη λίστα σας

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: «Οι πυροσβέστες φεύγουν, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε» - Αποκλειστικό βίντεο του Newsbomb από τη Λούμπα Μεγάρων

23:21WHAT THE FACT

Ένας άνδρας περπατάει στον Άρη: Η μυστηριώδης φωτογραφία της NASA από τον Κόκκινο Πλανήτη

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσι: Λουόμενοι χορεύουν Ικαριώτικο σε «πανηγύρι» στην παραλία - «Τι φρίκη είναι αυτή;» σχολιάζουν χρήστες του «X»

03:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Τραγωδία για 64χρονη στην παραλία Χιλιαδού

20:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είχαμε χρήματα να διασχίσουμε τα σύνορα»: Τραγωδία στη Θεσπρωτία με νεκρό Χιλιανό τουρίστα που έκανε πεζοπορία από την Αλβανία στην Ελλάδα

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Γερμενό: Η επόμενη μέρα της καταστροφής μέσα από συγκλονιστικές εικόνες – «Εδώ ήταν το οξυγόνο της ζωής μου και τώρα βλέπω τον τάφο μου»

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικιά μερακλίνα που «γκρέμισε» το μαγαζί – Βίντεο

23:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαρύ πένθος στον αυστραλιανό στίβο: Πέθανε ξαφνικά η Νατάσα Γουόρντ στα 21 της

03:20ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Τιτάνια μάχη στα Μέγαρα - Διαδοχικά μηνύματα 112 και αγωνία για τις φλόγες που έφτασαν στις αυλές των σπιτιών

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα: Πλήθη Μαροκινών φωνάζοντας «Αλλάχ Άκμπαρ» συγκρούονται με την ισπανική αστυνομία

20:14LIFESTYLE

Ξαρχάκος ποστάρει Καρβέλα

12:32LIFESTYLE

Στην Κέρκυρα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα

21:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Η στιγμή που ο Αφγανός κυκλοφορεί με τη βαλίτσα και το πτώμα της 38χρονης Βρετανίδας

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Ναρκοβαρόνος εκτέλεσε τη Μεξικανή infuencer live στο Tik Tok επειδή παράτησε τον γιο του

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική - Αρτοποιός: Υπάρχει γενικότερη ύφεση - Μάχη με τα «καντηλάκια» - Γιατί πρέπει να αντιμετωπσιτεί η πυρκαγιά μέχρι αύριο το μεσημέρι

03:36ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Σουδάν: Εντοπίστηκαν 15 πτώματα μαχητών της Τιγκράι σε ποταμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ