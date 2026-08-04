Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδίκασαν τις «συνεχιζόμενες παραβιάσεις» του Ισραήλ στη Γάζα

Snapshot Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία καταδίκασαν τις νέες ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας ως παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 20 ανθρώπων, περιλαμβανομένων αμάχων, γυναικών και παιδιών.

Οι τρεις χώρες τόνισαν τη στοχοποίηση εγκαταστάσεων και υποδομών υγείας στη Γάζα.

Ντόχα, Κάιρο και Άγκυρα χαρακτήρισαν τις ενέργειες του Ισραήλ «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Οι ίδιες χώρες είχαν μεσολαβήσει για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο του 2025. Snapshot powered by AI

Οι κυβερνήσεις του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας καταδίκασαν τη Δευτέρα τις «συνεχιζόμενες παραβιάσεις» του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τους νέους βομβαρδισμούς που, σύμφωνα με πληροφορίες, στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 20 ανθρώπους.

Οι τρεις χώρες, οι οποίες είχαν μεσολαβήσει για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο του 2025, αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στη στοχοποίηση εγκαταστάσεων και υποδομών υγείας, καθώς και στις απώλειες αμάχων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, Ντόχα, Κάιρο και Άγκυρα χαρακτήρισαν την κατάσταση «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και, ειδικότερα, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.