Ένας άνδρας περπατάει στον Άρη: Η μυστηριώδης φωτογραφία της NASA από τον Κόκκινο Πλανήτη

Snapshot Μια φωτογραφία από το ρόβερ Spirit της NASA το 2007 δείχνει έναν σχηματισμό που μοιάζει με άνθρωπο να περπατά στον Άρη.

Η εικόνα προκάλεσε συζητήσεις και θεωρίες, με κάποιους να πιστεύουν ότι είναι άγαλμα ή ανθρωποειδές σχήμα.

Η NASA και η Planetary Society επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για οπτική ψευδαίσθηση και όχι ένδειξη εξωγήινης ζωής.

Το ρόβερ Spirit έχασε την ισχύ του το 2009 και η αποστολή του τερματίστηκε το 2011.

Η παρειδωλία εξηγεί γιατί οι άνθρωποι βλέπουν μοτίβα σε τυχαίους σχηματισμούς βράχων στον Άρη. Snapshot powered by AI

Οι λάτρεις του διαστήματος και των θεωριών που το περιβάλλουν επινοούν διαρκώς νέα σενάρια, συνήθως ανασύροντας παλαιότερες εικόνες, τις οποίες επαναφέρουν από μία άλλη οπτική, ικανή ωστόσο να πυροδοτήσει άγριες συζητήσεις.

Κάπως έτσι, ο πλανήτης Άρης, που συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κέντρισε πάλι το ενδιαφέρον.

Μία εικόνα που τραβήχτηκε από το ρόβερ Spirit της NASA το 2007, επανεμφανίστηκε στο διαδίκτυο, με τους θεατές να είναι πεπεισμένοι ότι δείχνει έναν «άνθρωπο που περπατάει» στον Κόκκινο Πλανήτη.

Φωλιασμένο ανάμεσα σε βράχους είναι ένα παράξενο σχήμα που φαίνεται να έχει τα χέρια του τεντωμένα και το ένα πόδι προς τα εμπρός, σαν να βρίσκεται στη μέση του διασκελισμού.

Η απόκοσμη μορφή εμφανίστηκε σε ένα σαρωτικό πανόραμα των λόφων του Άρη που καταγράφηκαν κατά τα τελευταία χρόνια της αποστολής του Spirit. Το ρόβερ παγιδεύτηκε σε μαλακή άμμο το 2009 και τελικά έχασε την ισχύ του, ωθώντας τη NASA να κηρύξει την αποστολή του το 2011.

Ενώ κάποιοι πρότειναν ότι το αντικείμενο ήταν ένας άνδρας που περπατούσε, άλλοι πρότειναν ένα «άγαλμα κάποιου που γονατίζει με το ένα χέρι έξω».

Πολλοί θεατές αναγνώρισαν ότι η φαινομενική φιγούρα δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα περισσότερο από έναν βράχο με περίεργο σχήμα, αλλά ορισμένοι υποστήριξαν ότι δεν υπήρχαν παρόμοιοι σχηματισμοί κοντά.

Η NASA υποστήριξε ότι δεν έχει στοιχεία εξωγήινης ζωής και δεν έχει βρει ακόμη σημάδια τρέχουσας ή προηγούμενης ζωής στον Άρη.

Η Planetary Society δημοσίευσε μια ανάρτηση ιστολογίου σχετικά με τη μυστηριώδη θέαση στην εικόνα του Άρη, λέγοντας ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια οπτική ψευδαίσθηση.

Η οργάνωση πρόσθεσε ότι σχεδόν κάθε άτομο θα έβλεπε ένα ανθρωποειδές σχήμα στη φωτογραφία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για περίπτωση παρειδωλίας, της ανθρώπινης τάσης να βλέπει μοτίβα σε τυχαία σχήματα.