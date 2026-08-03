Βαρύ πένθος στον αυστραλιανό στίβο: Πέθανε ξαφνικά η Νατάσα Γουόρντ στα 21 της

Η αυστραλιανή κοινότητα του στίβου θρηνεί για δεύτερη φορά μέσα στο εφετινό καλοκαίρι, μετά τον ξαφνικό θάνατο της Νατάσα Γουόρντ, μίας πολλά υποσχόμενης αθλήτριας των μεσαίων αποστάσεων, σε ηλικία μόλις 21 ετών.

Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

Η νεαρή αθλήτρια είχε κατακτήσει πρόσφατα το χάλκινο μετάλλιο στα 800 μέτρα, τον περασμένο Απρίλιο, στο UniSport National, τη διοργάνωση που αποτελεί την αντίστοιχη του πανεπιστημιακού εθνικού πρωταθλήματος της Αυστραλίας.

«Πέρα από τις επιδόσεις στον στίβο, η Νατάσα ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό μέλος της κοινότητάς μας. Η καλοσύνη και η χαρά της άγγιξαν όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν. Το μαγνητικό της χαμόγελο και η ζεστή προσωπικότητά της άφησαν ανεξίτηλο σημάδι στον αυστραλιανό στίβο. Ο ενθουσιασμός και η αποφασιστικότητά της ενέπνευσαν τους συναθλητές της», ανέφερε η Ομοσπονδία Στίβου της Νέας Νότιας Ουαλίας σε επίσημη.

Ο σύλλογος Sutherland District Athletics Club, ανακοινώνοντας τον θάνατό της, τόνισε πως «η Νατάσα ήταν ενεργό μέλος του συλλόγου, συμμετείχε κάθε χρόνο τόσο στις θερινές όσο και στις χειμερινές σκυταλοδρομίες και ήταν πάντα πρόθυμη να βοηθήσει όταν κάποια ομάδα είχε ανάγκη».

Η Γουόρντ αγωνιζόταν κυρίως στα 400, 800 και 1.500 μέτρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα αυστραλιανών μέσων· είχε συμμετάσχει στο Αυστραλιανό Πρωτάθλημα του 2024, όπου βρέθηκε αντιμέτωπη με αθλήτριες όπως οι Ολυμπιονίκες, Μόργκαν Μίτσελ και Κλόντια Χόλινγκσγουορθ.

Παράλληλα, ήταν φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Macquarie του Σίδνεϊ, όπου σπούδαζε επιστήμη της άσκησης και αθλητισμού.

«Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω. Αυτή η υπέροχη νεαρή γυναίκα εξυπηρέτησε εμένα και τον γιο μου στο Nike Birkenhead μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Ήταν εξαιρετικά καταρτισμένη, αφιέρωσε χρόνο για να μας εξηγήσει τις διαφορές ανάμεσα στα παπούτσια δρόμου και μας βοήθησε να βρούμε το κατάλληλο ζευγάρι για την επόμενη αγωνιστική σεζόν του γιου μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που κατέβαινα τις κυλιόμενες σκάλες και εκείνη ανέβαινε για να κάνει διάλειμμα», έγραψε η Αλίσια ΝτεΠασκουάλε σε φόρο τιμής κάτω από την ανάρτηση για τον θάνατο της Γουόρντ.

Ο θάνατος της Νατάσα Γουόρντ έρχεται λιγότερο από δύο μήνες μετά τον θάνατο της 25άχρονης Αυστραλής αθλήτριας στίβου, Τζέμα Στέιπλετον, η οποία σκοτώθηκε σε δυστύχημα με σκούτερ, κατά τη διάρκεια διακοπών με την οικογένειά της, στην Ταϊλάνδη.