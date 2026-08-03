Κυψέλη: Η στιγμή που ο Αφγανός κυκλοφορεί με τη βαλίτσα και το πτώμα της 38χρονης Βρετανίδας

Snapshot Ο 26χρονος Αφγανός συνελήφθη για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, με το πτώμα της να βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Το βίντεο δείχνει τον δράστη να κυκλοφορεί αμέριμνος στο κέντρο της Αθήνας κουβαλώντας τη βαλίτσα με το πτώμα.

Ο δράστης έστειλε μηνύματα στην οικογένεια και σε φίλους του θύματος, ισχυριζόμενος ότι τη σκότωσε λόγω θρησκευτικών διαφορών.

Η σύζυγος του δράστη αποκάλυψε την υπόθεση όταν διαπίστωσε την απουσία του και τον εντόπισε στο διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας.

Ο δράστης δήλωσε ότι βρήκε το θύμα νεκρό και για να μην μπλέξει μετέφερε το πτώμα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Snapshot powered by AI

Ανατριχιαστικά καρέ από τη διαδρομή του Αφγανού που φέρεται να δολοφόνησε την 38χρονη Βρετανίδα, με τη βαλίτσα όπου μέσα βρέθηκε το πτώμα της σε μία γωνιά της Κυψέλης.

Το βίντεο ντοκουμέντου που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Newsbomb.gr δείχνει τον 26χρονο Αφγανό, συλληφθέντα για την δολοφονία της 38χρονης, να κυκλοφορεί αμέριμνος με φοβερή κυνικότητα στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας μαζί του μια μεγάλη βαλίτσα.

Στη βαλίτσα, με την οποία τριγυρνά στους δρόμους των Εξαρχείων, ο Αφγανός είχε τοποθετήσει την σορό της 38χρονης, λίγο μετά το αποτρόπαιο έγκλημα.

Τα παραπλανητικά μηνύματα που έστελνε ο Αφγανός

Ο Αφγανός, σε μία προσπάθεια να αποπροσανατολίσει τις αρχές, από νέο νούμερο έστειλε μηνύματα στην οικογένεια και σε φίλους της Σκωτσέζας, γράφοντας ότι «είμαι τζιχαντιστής και τη σκότωσα γιατί είναι χριστιανή».

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η φίλη της άτυχης γυναίκας είχε σχέση με τον Αφγανό, ο οποίος δεν τη συμπαθούσε, επειδή σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ήθελε να την κάνει χριστιανή.

Από την έρευνα στις τηλεπικοινωνίες, διαπιστώθηκε ότι στις 19 Ιουλίου, το κινητό του θύματος εξέπεμψε από κεραία στην Αράχωβα. Την ίδια ημέρα, κάμερα ασφαλείας τον κατέγραψε στην περιοχή μαζί με τη σύζυγό του και το παιδί τους.

Η αποκάλυψη ήρθε από την ίδια της σύζυγό του, η οποία ξύπνησε και διαπίστωσε ότι έλειπε. Όταν τον αναζήτησε μέσω της τοποθεσίας στο κινητό, τον εντόπισε στο διαμέρισμα της Σκωτσέζας.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο Αφγανός, τη βρήκε νεκρή στο πάτωμα του μπάνιου, κι επειδή φοβήθηκε μην μπλέξει, την έβαλε στη βαλίτσα και τη μετέφερε στην Κυψέλη.

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