Νέες προκλήσεις στο Αιγαίο: 18 τουρκικές παραβιάσεις και 6 παραβάσεις

Snapshot Στις 3 Αυγούστου 2026 σημειώθηκαν 18 παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου και 6 παραβάσεις του FIR Αθηνών από τουρκικά αεροσκάφη.

Η δραστηριότητα αφορούσε 4 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 4 μη οπλισμένα μαχητικά στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Δεν υπήρξαν εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά κατά τις παραβιάσεις.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.

Η επιτήρηση και η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκαν χωρίς χρήση όπλων ή σχηματισμών. Snapshot powered by AI

Μπαράζ παραβιάσεων και παραβάσεων του ελληνικού εναερίου χώρου σημειώθηκαν σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου από μαχητικά και μη επανδρωμένα τουρκικά αεροσκάφη.

Συνολικά σημειώθηκαν 18 παραβιάσεις και του εθνικού εναέριου χώρου και 6 παραβάσεις του FIR Αθηνών από 4 τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 4 μαχητικά που δεν ήταν οπλισμένα.

Η δραστηριότητα των τουρκικών αεροσκαφών σημειώθηκε στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ δεν υπήρξαν εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά.

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Τα στοιχεία των παραβιάσεων από το ΓΕΕΘΑ:

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 03η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 4 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 4

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 6

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 18

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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