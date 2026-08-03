Με… γύρο και ελληνική φιλοξενία το πρώτο «καλωσόρισμα» του Καρέτσα στη Μπορούσια Ντόρτμουντ
Ο Καρέτσας έφερε… άρωμα Ελλάδας στη Ντόρτμουντ – Το ξεχωριστό καλωσόρισμα των Βεστφαλών
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Με ένα ξεχωριστό ελληνικό κέρασμα καλωσόρισε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τη νέα του εποχή στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, προσφέροντας μερίδες με γύρο στους φίλους της ομάδας.
Ο 18άχρονος διεθνής πλάγιος μεσοεπιθετικός παρουσιάστηκε με «άρωμα» Ελλάδας από τους Βεστφαλούς, καθώς τα αποκαλυπτήρια της μεταγραφής του έγιναν σε γυράδικο, με το όνομα Olympia Grill.
Ο Καρέτσας, που υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ, φρόντισε να βάλει από την πρώτη στιγμή τη δική του… ελληνική πινελιά.
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