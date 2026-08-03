Πόρτο Γερμενό: Η επόμενη μέρα της καταστροφής μέσα από συγκλονιστικές εικόνες

Snapshot Η μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό κατέστρεψε πολλά σπίτια και χιλιάδες στρέμματα δάσους.

Οι κάτοικοι επιστρέφουν στις καμένες περιουσίες τους και αναζητούν προσωπικά αντικείμενα μέσα από τα αποκαΐδια.

Κάτοικοι αναφέρουν προβλήματα με εύφλεκτα υλικά σε παρακείμενα οικόπεδα που συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς.

Η καταστροφή περιγράφεται ως ολοκληρωτική, με το τοπίο να θυμίζει εμπόλεμη ζώνη. Snapshot powered by AI

Η μυρωδιά του καμένου παραμένει έντονη και η εικόνα θυμίζει εμπόλεμη ζώνη. Στο Πόρτο Γερμενό, η επόμενη ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Σπίτια που μέχρι πριν από λίγες ώρες έσφυζαν από ζωή, έχουν μετατραπεί σε αποκαΐδια, ενώ, οι κάτοικοι αντικρίζουν με οδύνη όσα οι φλόγες άφησαν πίσω τους.

Φωτογραφίες και βίντεο: Νίκος Ραζής

Σπίτια με εκτεταμένες ζημιές, οχήματα σε άμορφες μάζες σιδήρου, ενώ οι κάτοικοι επιστρέφουν για πρώτη φορά στις περιουσίες τους, προσπαθώντας να διαπιστώσουν τι έχει απομείνει από τον κόπο μίας ολόκληρης ζωής.

Μέσα στα αποκαΐδια, οι άνθρωποι αναζητούν προσωπικά αντικείμενα και αναμνήσεις που γλύτωσαν από τις φλόγες. Η σιωπή που επικρατεί, διακόπτεται μόνο από τον ήχο των συνεργείων και των πυροσβεστικών δυνάμεων, που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και να παραμένουν σε επιφυλακή.

«Εδώ ήταν το οξυγόνο της ζωής μου και τώρα βλέπω τον τάφο μου»

Ο κ. Μάρκος αναφέρει ότι «η φωτιά ξεκίνησε από την Ξηρονομή, σιγά – σιγά ανέβηκε τα βουνά κι έφτασε πολύ γρήγορα στο Πόρτο Γερμενό, στις 23:00. Τα πήρε όλα σβάρνα. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα ούτε η Πυροσβεστική, ούτε ο στρατός, ούτε το Λιμενικό. Όπως βλέπετε, η καταστροφή είναι μεγάλη. Μέχρι τ, η εικόνα είναι αυτή που βλέπετε τώρα. Μεγάλες εκτάσεις καταστράφηκαν, ζώα, σπίτια. Τι να σας πω περισσότερο… εδώ ήταν το οξυγόνο της ζωής μου και τώρα βλέπω τον τάφο μου. Κατά τη γνώμη μου, (σ.σ. έχουν καεί) τουλάχιστον 500 σπίτια».

Άλλος κάτοικος του Πόρτο Γερμενού, ο κ. Σωτήρης, τονίζει πως το μέτωπο ξεκίνησε από το βουνό και φούντωσε αμέσως. «Το έσωσα ευτυχώς το σπίτι μου, μόνο κάτι ζημιές έχει. Με ό,τι δύναμη μού απέμεινε και τύχη…», υπογραμμίζει ακόμη. Ακόμη, αποκαλύπτει ότι είχε κάνει αναφορά στον Δήμο Μάνδρας για παρακείμενο οικόπεδο της οικίας του στο οποίο ο Δήμαρχος έχει δημιουργήσει τεχνητό πρόχωμα για ξερόκλαδα, στρώματα και άλλα εύφλεκτα υλικά.

«Αυτό συνέβαλε να καεί έως και 1 χιλιόμετρο προς την κατεύθυνση αυτήν. Σαν χωματερή είναι εδώ, με πευκόδεντρα γύρω – γύρω, αυτό είναι αντικανονικό».

Διαβάστε επίσης