Πόρτο Γερμενό: Η πυρκαγιά έκαψε το τοπίο γύρω από το αρχαίο φρούριο των Αιγοσθένων

Snapshot Η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό κατέστρεψε τη βλάστηση γύρω από το αρχαίο φρούριο των Αιγοσθένων.

Το φρούριο, που χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ., είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα οχυρωματικά μνημεία της αρχαιότητας στην Ελλάδα.

Ο πύργος της νοτιοανατολικής γωνίας, σημαντικό δείγμα αρχαίας οχυρωματικής τέχνης, είχε αποκατασταθεί πλήρως και ήταν επισκέψιμος πριν την πυρκαγιά.

Το φρούριο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τον σεισμό του 1981 και είχε υποβληθεί σε εκτεταμένες εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης.

Η πυρκαγιά μετέτρεψε το τοπίο γύρω από το φρούριο σε στάχτη, προκαλώντας σημαντική περιβαλλοντική ζημιά στον αρχαιολογικό χώρο. Snapshot powered by AI

Το πέρασμα της μεγάλης φωτιάς από το Πόρτο Γερμενό άφησε έντονο το αποτύπωμά του και στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου φρουρίου των Αιγοσθένων, ενός από τα σημαντικότερα και καλύτερα διατηρημένα οχυρωματικά μνημεία της αρχαιότητας στην Ελλάδα.

Οι εικόνες από τον αρχαιολογικό χώρο αποτυπώνουν το μαυρισμένο τοπίο που άφησαν πίσω τους οι φλόγες, με τη βλάστηση που περιέβαλλε το μνημείο να έχει καταστραφεί από την πυρκαγιά.

Το αρχαίο φρούριο των Αιγοσθένων, που βρίσκεται στο Πόρτο Γερμενό της Δυτικής Αττικής, χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. και θεωρείται ένα από τα επιβλητικότερα και καλύτερα διατηρημένα δείγματα αρχαίας οχυρωματικής αρχιτεκτονικής στη χώρα.

Το μνημείο αποτελείται από την ακρόπολη και την κάτω πόλη. Η ακρόπολη είναι χτισμένη σε χαμηλό λόφο, σε απόσταση περίπου 450 μέτρων από τη θάλασσα, και περιβάλλεται από ισχυρό οχυρωματικό περίβολο με πύργους.

Ξεχωρίζει ο πύργος της νοτιοανατολικής γωνίας, ο μεγαλύτερος και υψηλότερος του φρουρίου, ο οποίος συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα μνημεία της αρχαίας οχυρωματικής τέχνης. Έπειτα από εκτεταμένες εργασίες αναστήλωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού, ο πύργος είχε αποκατασταθεί πλήρως και ήταν επισκέψιμος και στους τρεις ορόφους του.

Το φρούριο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τον ισχυρό σεισμό των Αλκυονίδων το 1981. Οι καταρρεύσεις που προκλήθηκαν τότε οδήγησαν, τρεις δεκαετίες αργότερα, στην υλοποίηση εκτεταμένων εργασιών στερέωσης και αποκατάστασης, με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη του σημαντικού αυτού αρχαιολογικού μνημείου.

Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, το ιστορικό φρούριο βρίσκεται πλέον μέσα σε ένα τοπίο που έχει μετατραπεί σε στάχτη, με την εικόνα από την περιοχή να αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η φωτιά γύρω από έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Δυτικής Αττικής.

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