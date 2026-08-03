Κυψέλη - πτώμα σε βαλίτσα: «Σκότωσε την Σκωτσέζα για να μην κάνει τη σύντροφό του χριστιανή»

Snapshot Η σορός της 38χρονης Σκωτσέζας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Το κινητό τηλέφωνο του θύματος, μια μαρτυρία της συνιδιοκτήτριας και ένα ταξίδι στην Αράχωβα αποτέλεσαν κρίσιμα στοιχεία για την ταυτοποίηση του υπόπτου.

Ο φερόμενος δράστης είναι Αφγανός και φέρεται να σκότωσε τη γυναίκα επειδή πίστευε ότι επιχειρούσε να προσηλυτίσει τη σύντροφό του στον χριστιανισμό.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες και την αλληλουχία των γεγονότων της δολοφονίας. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 38χρονης Σκωτσέζας, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του φερόμενου ως δράστη αξιοποιώντας μια σειρά από κρίσιμα ευρήματα, με σημαντικότερα το κινητό τηλέφωνο του θύματος, μια μαρτυρία της συνιδιοκτήτριας του διαμερίσματος στο οποίο διέμενε ο Αφγανός και ένα ταξίδι στην Αράχωβα, που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της έρευνας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κινητό της 38χρονης αποτέλεσε βασικό στοιχείο για τη χαρτογράφηση των τελευταίων κινήσεών της, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα απέκτησε η κατάθεση της συνιδιοκτήτριας του σπιτιού που διέμενε ο Αφγανός με τη σύντροφό του, η οποία φέρεται να συνέβαλε στην ταυτοποίηση του υπόπτου και στη σύνδεσή του με το θύμα. Παράλληλα, οι Αρχές ερεύνησαν το ταξίδι στην Αράχωβα, το οποίο φέρεται να αποκάλυψε κρίσιμες επαφές και μετακινήσεις.

Ο προσηλυτισμός στον Χριστιανισμό

Την ίδια ώρα, καταλυτική φέρεται να είναι και μια μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο φερόμενος ως δράστης πίστευε ότι η 38χρονη επιχειρούσε να προσηλυτίσει τη σύντροφό του στον χριστιανισμό. Η συγκεκριμένη αναφορά παρουσιάζεται ως πιθανό κίνητρο που εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αστυνομικές αρχές.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να συλλέγουν συμπληρωματικά στοιχεία και καταθέσεις, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος και η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας.

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