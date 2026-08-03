Σύμη: Εντοπίστηκε και ο 8ος Γερμανός τουρίστας που αγνοούνταν

Snapshot Εντοπίστηκε ο όγδοος Γερμανός τουρίστας που αγνοούνταν μετά το περιστατικό με το ιστιοπλοϊκό στη Σύμη.

Όλοι οι οκτώ επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης περιελάμβανε τη συμμετοχή πλωτών σκαφών του Λιμενικού και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πρώτοι βγήκαν στην ακτή δύο επιβάτες, ενώ άλλοι τέσσερις διασώθηκαν από πλωτό του Λιμενικού πριν εντοπιστεί ο τελευταίος αγνοούμενος.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό και του τελευταίου αγνοούμενου άνδρα. Snapshot powered by AI

Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης, μετά το περιστατικό με το ιστιοπλοϊκό στο οποίο επέβαιναν οκτώ Γερμανοί υπήκοοι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας (3/8) και είναι καλά στην υγεία του.

Μετά τον εντοπισμό του, επιβεβαιώθηκε ότι και οι οκτώ επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού είναι ασφαλείς, βάζοντας τέλος στην αγωνία που είχε προκαλέσει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Οι πρώτοι που κατάφεραν να βγουν στην ακτή του Πανορμίτη ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι κι ενημέρωσαν τις Αρχές. Στη συνέχεια ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα μία ακόμη γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας, όπου στη συνέχεια εντοπίστηκε από αλιευτικό σκάφος.

Ακολούθως, λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλωτό του Λιμενικού Σώματος εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους επτά.

Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου, ενός άνδρα. Από τις πρωινές ώρες στην περιοχή επιχειρούν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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