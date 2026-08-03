Φωτιά στη Δυτική Αττική: Άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες στο Κανδήλι

Snapshot Μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Κανδήλι των Μεγάρων με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη υπό δύσκολες συνθήκες.

Η φωτιά επεκτείνεται προς την Αγία Σκέπη και οι πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν την εξάπλωσή της και να προστατεύσουν το πεδίο βολής στην περιοχή.

Καταγράφηκαν τρία άλογα, δύο ενήλικα και ένα μικρότερο, να τρέχουν τρομαγμένα προσπαθώντας να απομακρυνθούν από τις φλόγες και τον καπνό.

Στο σημείο της πυρκαγιάς ακούγονταν εκρήξεις, αυξάνοντας την ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης και τις προσπάθειες κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφονται στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή Κανδήλι των Μεγάρων, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες υπό δύσκολες συνθήκες.

Καθώς η φωτιά επεκτείνεται προς την περιοχή της Αγίας Σκέπης, οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώνονται στον περιορισμό της εξάπλωσής της, αλλά και στην αποτροπή προσέγγισης του μετώπου στο πεδίο βολής που βρίσκεται στην περιοχή.

Την ώρα που η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η κάμερα του ΣΚΑΪ κατέγραψε ένα δραματικό στιγμιότυπο με πρωταγωνιστές ζώα που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από την πύρινη λαίλαπα.

Συγκεκριμένα, τρία άλογα, δύο ενήλικα και ένα μικρότερο, καταγράφηκαν να τρέχουν τρομαγμένα στην περιοχή, αναζητώντας ασφαλές σημείο μακριά από τις φλόγες και τον πυκνό καπνό.

Την ίδια στιγμή, από το σημείο ακούγονταν εκρήξεις, αυξάνοντας την αγωνία για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις προσπάθειες των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.

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