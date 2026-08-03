Φωτιά στα Μέγαρα: Η αλλόκοτη κίνηση της πυρκαγιάς- Γιατί πηγαίνει αντίθετα από τον άνεμο

Εξηγεί ο  Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Μάνος Χατζηγιάννης

Φωτιά στα Μέγαρα: Η αλλόκοτη κίνηση της πυρκαγιάς- Γιατί πηγαίνει αντίθετα από τον άνεμο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πυρκαγιά στα Μέγαρα παρουσίασε ασυνήθιστη συμπεριφορά, καθώς κινήθηκε σύμφωνα με την τοπογραφία και την καύσιμη ύλη, όχι με την ένταση και τη φορά του ανέμου.
  • Η βλάστηση και το περιβάλλον δημιούργησαν θερμικούς ανέμους που επηρέασαν την πορεία και την ένταση της φωτιάς.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εστίασαν σε τρία κρίσιμα σημεία για δημιουργία ζωνών, ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση εναέριας καταστολής.
  • Δορυφορικά δεδομένα κατέγραψαν ότι έχουν καεί περίπου 111.000 στρέμματα από τις πυρκαγιές στη Βοιωτία και Αττική μέχρι τις 2 Αυγούστου 2026.
  • Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών παρακολουθεί την εξέλιξη των πυρκαγιών με δορυφορικά δεδομένα και πρόγνωση πυρομετεωρολογικών συνθηκών.
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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν για ακόμη ένα βράδυ μεγάλη μάχη με τον χρόνο και τους ανέμους στα πύρινα μέτωπα, ιδίως δε σε αυτό της Αττικοβοιωτίας.

Ωστόσο ήδη από χθες εντύπωση προκάλεσαν τα... τερτίπια του ανέμου. Όπως διαπίστωσαν οι ειδικοί καταγράφηκε το φαινόμενο η φωτιά να κινείται με βάση την τοπογραφία και με την καύσιμη ύλη.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Πυρκαγιά; Αλεποχώρι
Πυρκαγιά στην περιοχή του Aγίου Νεκταρίου μετά απο την επέκταση της απο το Πόρτο Γερμενό , στην Δυτική Αττική , στις 2 Αυγούστου , 2026SOOC

Την απάντηση έδωσε ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Στον Άγιο Νεκτάριο προς την Ψάθα, εκεί που ήδη ο Στρατός με τη Διεύθυνση Κατασκευών και δημιουργεί ακόμη ζώνες, όσο και στο Κανδήλι Μεγάρων και στο Κρύο Πηγάδι, είναι τα τρία σημεία που πρέπει να δουλευτούν, να γίνουν ζώνες, ώστε με το πρώτο φως τα εναέρια μέσα να μπορέσουν να πετάξουν για να έχουμε εικόνα αύριο (σ.σ. σήμερα) καλύτερη της πυρκαγιάς. Και σήμερα (σ.σ χθες) ενώ τα εναέρια μέσα ήταν περίπου 25, που είχαν διατεθεί για αυτήν την πυρκαγιά, βλέπαμε ότι η συμπεριφορά της πυρκαγιάς ήταν πολύ επιθετική γιατί πήγαινε ανάλογα την καύσιμη ύλη που είχε, και την δυνατότητα να κάψει. Δηλαδή το ίδιο το περιβάλλον δημιουργούσε το δικό του καιρό και τις περισσότερες φορές η ίδια η βλάστηση με την παραγωγή θερμικού ανέμου δεν έδινε τη δυνατότητα να ακολουθεί η πυρκαγιά την ένταση και τη φορά του ανέμου»

Περισσότερα από 111.000 στρέμματα καμένα - Δορυφορική εικόνα

Σύμφωνα με χθεσινή εκτίμηση από δορυφορική εικόνα πολύ υψηλής ανάλυσης για τις δασικές πυρκαγιές σε Βοιωτία και Αττική από τον Κώστα Λαγουβάρδο, διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών:

Δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, και τα οποία επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγη από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 12:05 της Κυριακής είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής και άλλες περιοχές (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη).

Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 111.000 στρέμματα.Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πυρκαγιών, με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και μοντέλων πρόγνωσης πυρομετεωρολογικών συνθηκών

δορυφορικη εικόνα
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