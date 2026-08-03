Champions League: Κληρώνει για ΑΕΚ και Ολυμπιακό στα playoffs - Οι πιθανοί αντίπαλοι

Ώρα... Champions League για Ολυμπιακό και ΑΕΚ, με αμφότερες τις ελληνικές ομάδες να μαθαίνουν σήμερα το μεσημέρι (03/08) τον αντίπαλό τους στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ θα μπει στην κλήρωση ως ισχυρή στο μονοπάτι των Πρωταθλητών και θα τεθεί αντιμέτωπη με έναν από τους εξής αντιπάλους:

Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στα playoffs

ΛΑΣΚ

Βίκινγκ

Τσέλιε ή Αραράτ

Καϊράτ Αλμάτι ή Λέφσκι Σόφιας

Άαρχους ή Σαμπάχ

Στην αντίπερα όχθη, ο Ολυμπιακός για να εξασφαλίσει την παρουσία του στα playoffs, θα πρέπει να ξεπεράσει αρχικά το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο, με την οποία μπαίνει ως ζευγάρι στην κλήρωση.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Νικητής ζευγαριού Σπάρτα Πράγας – Λιόν

Νικητής ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ

Η διαδικασία της κλήρωσης θα ξεκινήσει στις 13:00 ώρα Ελλάδας και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να την παρακολουθήσουν ζωντανά τόσο από το κανάλι της UEFA όσο και τηλεοπτικά από την COSMOTE TV