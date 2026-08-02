Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 4, 6, 9, 22, 31 και Τζόκερ ο αριθμός 8.
Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζοκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 2.300.000 ευρώ!
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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