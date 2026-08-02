Εύβοια: Σοβαρό τροχαίο με αγριογούρουνο - Σoβαρά τραυματίας 35χρονος δικυκλιστής

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εύβοια λόγω σύγκρουσης μοτοσικλέτας με αγριογούρουνο.

Το ατύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής στον δρόμο Στροφυλιάς – Ροβιών, κοντά στη Λίμνη.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, 35 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κ.Υ. Μαντουδίου και μετά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, ο 35χρονος διακομίσθηκε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα που προκλήθηκε από αγριογούρουνο σημειώθηκε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο τα ξημερώματα της Κυριακής (2/8).

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, το ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Στροφυλιάς – Ροβιών, στην περιοχή της Λίμνης όταν το ζώο συγκρούστηκε μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κ. Υ. Μαντουδίου και εν συνεχεία στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας όπου και νοσηλεύεται.

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