Viral η τελευταία ανατριχιαστική ανάρτηση του θρυλικού ορειβάτη «Nims» πριν τον τραγικό θάνατό του

Viral έχει γίνει η τελευταία ανάρτηση του παγκοσμίου φήμης ορειβάτη Nirmal “Nims” Purja στο Instagram, μετά τον θάνατό του σε φονική χιονοστιβάδα στο Broad Peak, στην οροσειρά Καρακοράμ του Πακιστάν.

Ο Purja ήταν ένας από τους δέκα ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία.

Πριν αναχωρήσει για την αποστολή, είχε μοιραστεί ένα συγκινητικό μήνυμα με τους followers του, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στο Πακιστάν και για μια ακόμη ορειβατική πρόκληση.

Η ανάρτηση αποτύπωνε την αποφασιστικότητα και την αγάπη του για την ορειβασία — στοιχεία που τον είχαν κάνει γνωστό σε όλο τον κόσμο. Μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του, το post γέμισε με μηνύματα αποχαιρετισμού από θαυμαστές, συναδέλφους ορειβάτες και φίλους από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ο 43χρονος Purja είχε γράψει ιστορία στην ορειβασία, κατακτώντας και τις 14 κορυφές του κόσμου με ύψος άνω των 8.000 μέτρων σε χρόνο-ρεκόρ. Το εντυπωσιακό του επίτευγμα παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ του Netflix «14 Peaks: Nothing Is Impossible», εμπνέοντας εκατομμύρια ανθρώπους με το θάρρος, την αντοχή και την αποφασιστικότητά του.

Η φονική χιονοστιβάδα έπληξε το Broad Peak στις 30 Ιουλίου, την ώρα που διεθνής αποστολή βρισκόταν σε ανάβαση. Οι επιχειρήσεις διάσωσης αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών και του δύσβατου εδάφους.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι και τα δέκα μέλη της αποστολής έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ορειβάτες από το Νεπάλ, το Πακιστάν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και το Ομάν.

Η εταιρεία αποστολών του Purja, Elite Expeditions, επιβεβαίωσε τον θάνατό του και απέτισε φόρο τιμής στη σημαντική προσφορά του στην ορειβατική κοινότητα. Παράλληλα, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια των έμπιστων συνεργατών και οδηγών του, οι οποίοι σκοτώθηκαν στην ίδια καταστροφή.

https://www.instagram.com/reel/DbgwVzfji1a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μηνύματα συμπαράστασης και αποχαιρετισμού έχουν κατακλύσει τα social media από ηγέτες, ορειβάτες και λάτρεις της περιπέτειας, που θυμούνται τον Purja όχι μόνο για τα ρεκόρ του, αλλά και για την ηγετική του παρουσία, τη συμμετοχή του σε επιχειρήσεις διάσωσης και την αφοσίωσή του στην προβολή της ορειβασίας στα Ιμαλάια.

Η τραγωδία υπενθυμίζει για ακόμη μία φορά τους ακραίους κινδύνους της ορειβασίας σε μεγάλα υψόμετρα στην οροσειρά Καρακοράμ, όπου ο απρόβλεπτος καιρός και οι χιονοστιβάδες εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρή απειλή ακόμη και για τους πιο έμπειρους ορειβάτες.

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