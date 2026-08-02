Φωτιά στα Μέγαρα: Κάτοικοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να σώσουν τις περιουσίες τους

Snapshot Η φωτιά στα Μέγαρα επεκτείνεται γρήγορα λόγω θυελλωδών ανέμων και απειλεί τα πρώτα σπίτια του οικισμού.

Εθελοντές και πυροσβέστες προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά, αλλά οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες.

Κάτοικοι προσπαθούν με κάθε μέσο, ακόμη και ανεβαίνοντας στις κεραμοσκεπές, να σώσουν τις περιουσίες τους λόγω έλλειψης αρκετών πυροσβεστικών μέσων.

Στον οικισμό Αγία Παρασκευή, πυροσβεστικά ελικόπτερα δίνουν μάχη για να σώσουν σπίτια που έχουν κυκλωθεί από τις φλόγες.

Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονα συναισθήματα αδικίας και αποφασιστικότητας να παραμείνουν στις περιουσίες τους παρά τις καταστροφές. Snapshot powered by AI

Στην περιοχή Ζαχούλη στα Μέγαρα η φωτιά έφτασε στις αυλές των σπιτιών. Εθελοντές και πυροσβέστες που επιχειρούν στην περιοχή προσπαθούν με κάθε τρόπο να σβήσουν τη φωτιά ωστόσο οι συνθήκες που επικρατούν στο σημείο είναι αρκετά δύσκολες.

Κάτοικοι της περιοχής μίλησαν στην κάμερα του ΑΝΤ1 σημειώνοντας ότι «εδώ έχει πολλά μέτωπα, οι εστίες είναι πολλές».

Λόγω των θυελλωδών ανέμων η φωτιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα με κατεύθυνση προς τα πρώτα σπίτια του οικισμού.

Κάτοικοι δήλωσαν ότι προσπαθούν με όποιο μέσο μπορούν να σώσουν τις περιουσίες τους, καθώς δεν υπάρχει κανένα πυροσβεστικό.

Ανάλογη είναι η κατάσταση στον οικισμό Αγία Παρασκευή. Ένα από τα σπίτια του οικισμού έχει κυκλωθεί από τις φλόγες και τα πυροσβεστικά ελικόπτερα δίνουν μάχη για να το σώσουν.

Κάτοικος της περιοχής αποκάλυψε: «Η φωτιά έφυγε μέσα από τα χέρια τους. Δεν υπήρχε τίποτα. Χθες μέχρι τις 4 η ώρα εδώ πέρα ήταν… 5 και τέταρτο σηκώθηκαν, τα έχω φωτογραφία, 5 και 10 σηκώθηκαν τα ελικόπτερα».

Πολίτες σε απόγνωση ανεβαίνουν στις κεραμοσκεπές, τις βρέχουν με λάστιχα σε μία απέλπιδα προσπάθεια να σώσουν τις περιουσίες τους. Δίπλα στους πυροσβέστες και οι εθελοντικές ομάδες από όλες τις περιοχές, γύρω από το Κρύο Πηγάδι.

Η εθελόντρια διασώστρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Θάλεια Ανεζάκη, δήλωσε: «Δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε. Κάνουμε ζώνες».

Ιδιοκτήτρια κατοικίας στο Κρύο Πηγάδι είπε: «Θυμωμένη; Εκνευρισμένη; Πικραμένη; Αδικημένη; Αυτά αισθάνομαι. Αυτό είναι το σπίτι μας. Έχουμε φτύσει αίμα για να το φτιάξουμε. Δεν θα μας διώξει κανένας από εδώ».

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Ant1:

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