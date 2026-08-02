Φωτιά σε Αττικοβοιωτία: Περισσότερα από 111.000 στρέμματα καμένα - Δορυφορική εικόνα

Snapshot Περίπου 111.700 στρέμματα κάηκαν συνολικά από τις πυρκαγιές στη Βοιωτία και το Πόρτο Γερμενό Αττικής, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα Sentinel-2.

Η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό καίει ακόμα, ενώ στη Βοιωτία έχουν καεί περίπου 30.900 στρέμματα.

Για τρίτη ημέρα επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, παρά τις δυσκολίες από ισχυρούς ανέμους που περιορίζουν τη δράση των αεροσκαφών.

Υδροφόρες, μηχανήματα έργου και δυνάμεις της Πολιτείας συνεργάζονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των μετώπων.

Έχουν εκδοθεί 17 μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων σε πληγείσες περιοχές, με οργανωμένη υποστήριξη από Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΚΑΒ και Αστυνομία. Snapshot powered by AI

Νεότερη εκτίμηση από δορυφορική εικόνα πολύ υψηλής ανάλυσης για τις δασικές πυρκαγιές σε Βοιωτία και Αττική παρείχε ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Όπως αναφέρει:

Δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, και τα οποία επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγη από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 12:05 της Κυριακής είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής και άλλες περιοχές (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη).

Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 111.000 στρέμματα.Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πυρκαγιών, με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και μοντέλων πρόγνωσης πυρομετεωρολογικών συνθηκών

Νωρίτερα στην καθιερωμένη ενημέρωση ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης είχε δώσει στοιχεία για τα συγκεκριμένα μέτωπα:

Στην μεγάλη πυρκαγιά της Αττικο – Βοιωτίας, επιχειρούν για τρίτη ημέρα, πολύ ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, Εθελοντές με μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων, με τη συνδρομή ομάδας «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», που έχει διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Όσο αφορά την επιχειρησιακή δράση των εναερίων μέσων, από το πρώτο φως διατέθηκαν 10 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που συνεχίζουν να πνέουν για πέμπτη ημέρα, δημιούργησαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και τα αεροσκάφη, αδυνατούσαν, και σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν και τώρα, να επιχειρήσουν, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων.

Γι’ αυτό το λόγο, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος στην περιοχή, από τις πρωινές ώρες, διατέθηκαν για να επιχειρήσουν περιοδικά 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους. Λίγο πριν το μεσημέρι οι συνθήκες βελτιώθηκαν για τα εναέρια μέσα και δόθηκε εντολή ώστε να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους.

Υδροφόρες από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας παρέχουν συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος. Μηχανήματα έργου των Περιφερειών και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν κατορθώσει να ανακόψουν τα μέτωπα της πυρκαγιάς.

Λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένουν στην περιοχή για την διευκόλυνση των μετακινήσεων. Επίσης, παραμένουν δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας όπου πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Απαιτήθηκε η έκδοση, συνολικά, 17 μηνυμάτων από το 112, εκ των οποίων τα τρία εστάλησαν σήμερα το πρωί, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδήλι, Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιος Σαράντης, προς ασφαλείς κατευθύνσεις.

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