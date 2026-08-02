ΠΑΣΟΚ για Βαρβιτσιώτη: «Ευρωπαϊστής, με ιδεολογική συνέπεια και μετριοπάθεια»
Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια εκλιπόντος, καθώς και στη Νέα Δημοκρατία.
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Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη μακρά πολιτική διαδρομή και τα χαρακτηριστικά του δημόσιου λόγου του.
«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ευρωπαϊστής και με πολιτικό λόγο που χαρακτήριζε η ιδεολογική συνέπεια και η μετριοπάθεια», αναφέρει το Γραφείο Τύπου του κόμματος.
Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια εκλιπόντος, καθώς και στη Νέα Δημοκρατία.
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