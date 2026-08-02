Ο αυστηρός κανόνας του Κρίστοφερ Νόλαν στα γυρίσματα της «Οδύσσειας» - Η αποκάλυψη του Ματ Ντέιμον

Snapshot Ο Κρίστοφερ Νόλαν απαγόρευσε στους ηθοποιούς να δέχονται επισκέψεις από το οικείο τους περιβάλλον στα γυρίσματα της «Οδύσσειας» για να διατηρηθεί η συγκέντρωση και η επαγγελματικότητα.

Ο Ματ Ντέιμον ήταν επισκέψιμος μόνο από τον φίλο του Μπεν Άφλεκ κατά τη διάρκεια των έξι μηνών γυρισμάτων.

Η ταινία αποτέλεσε προσωπικό στοίχημα για τον Νόλαν και απαιτούσε από τους ηθοποιούς να δώσουν το μέγιστο της προσπάθειάς τους.

Ο Ματ Ντέιμον χαρακτήρισε τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» ως τα πιο απαιτητικά στην καριέρα του. Snapshot powered by AI

Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν είχε επιβάλλει κάποιους αυστηρούς κανόνες στα γυρίσματα της «Οδύσσειας», όπως το να μην επισκέπτονται το set πρόσωπα από το οικείο περιβάλλον των ηθοποιών, προκειμένου να είναι απερίσπαστοι στο έργο τους και να μπορούν να δώσουν το 100% του εαυτού τους.

Ο 55χρονος πρωταγωνιστής της «Οδύσσειας» βρέθηκε καλεσμένος με τον καλό του φίλο και ηθοποιό, Μπεν Άφλεκ στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» και αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι το μόνο πρόσωπο που κατάφερε να τον επισκεφτεί στα γυρίσματα της ταινίας ήταν ο ίδιος ο Άφλεκ. «Ήσουν το μόνο πρόσωπο που ήρθε αυτό το διάστημα των έξι μηνών», είπε ο Ντέιμον στον Άφλεκ.

«Ήταν πολύ γλυκό», είπε γελώντας ο Μπεν Άφλεκ. «Ο Κρις είναι πολύ σοβαρός στη δουλειά του, τον θαυμάζω, ήξερες ότι εκεί πας για να δουλέψεις και όχι να κάνει αστειάκια. Το εκτιμώ που μπόρεσα να πάω στα γυρίσματα. Ήταν πολύ ωραία», πρόσθεσε.

Με τη σειρά του ο Ματ Ντέιμον ανέφερε ότι αυτή η ταινία ήταν ένα προσωπικό στοίχημα του Κρίστοφερ Νόλαν και όλα έπρεπε να γίνουν με απόλυτο επαγγελματισμό.

«Δεν υπήρχε χώρος για τίποτα άλλο στα γυρίσματα της ταινίας πέρα από εργατικότητα και προσπάθεια για το καλύτερο. Δεν έχω κάνει ποτέ ξανά ταινία που να απαιτούσε να ξεπεράσεις τον εαυτό του, να δώσεις το υπέρτατο της προσπάθειάς σου. Κάθε μέρα στα γυρίσματα ήταν δυσκολότερη από κάθε άλλη μέρα σε γύρισμα οποιασδήποτε ταινίας έχω κάνει μέχρι σήμερα του είπα (εννοώντας τον Μπεν Άφλεκ)».

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