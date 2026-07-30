Η «Οδύσσεια» έσπασε το φράγμα των 400.000 εισιτηρίων στο ελληνικό box office

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στις ελληνικές αίθουσες, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί το μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού.

Η υπερπαραγωγή του βραβευμένου σκηνοθέτη «έσπασε» το φράγμα των 400.000 εισιτηρίων, συγκεντρώνοντας 408.758 θεατές στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας προβολής του, σύμφωνα με τα στοιχεία του ελληνικού box office.

Η ταινία έκοψε 137.094 εισιτήρια το δεύτερο τετραήμερο, προβαλλόμενη σε 219 αίθουσες, διατηρώντας τη δυναμική της και παραμένοντας ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές του κοινού.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Toy Story 5, με 252.640 εισιτήρια κατά την έκτη εβδομάδα προβολής, ενώ, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι ταινίες: «Συμπέθεροι από Σόι 2», «Εμμονή», «Βαϊάνα», «Το Δείπνο του Φράνκο», «Η Πρόσκληση», «Μία Θέση στον Ήλιο», «Οι Δοκιμάστριες» και «Τρέξε Λόλα, Τρέξε».

Η «Οδύσσεια» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα εισπρακτικά γεγονότα της χρονιάς, με το ελληνικό κοινό να ανταποκρίνεται μαζικά στη μεγαλεπήβολη μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Η εντυπωσιακή παραγωγή, η κινηματογράφηση σε IMAX και το πρωταγωνιστικό καστ γεμάτο «αστέρες» έχουν συμβάλλει στη δημιουργία ενός ισχυρού κινηματογραφικού γεγονότος, το οποίο συνεχίζει να προσελκύει χιλιάδες θεατές.

Με δεδομένη τη δυναμική που εξακολουθεί να εμφανίζει, όλα δείχνουν ότι η πορεία της «Οδύσσειας» στις ελληνικές αίθουσες θα συνεχιστεί με εξίσου υψηλές επιδόσεις τις επόμενες εβδομάδες.

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