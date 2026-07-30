Η «Οδύσσεια» έσπασε το φράγμα των 400.000 εισιτηρίων στο ελληνικό box office

Η υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζει τη θριαμβευτική του πορεία, φτάνοντας τα 408.758 εισιτήρια σε μόλις δύο εβδομάδες προβολής στους ελληνικούς κινηματογράφους

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Η «Οδύσσεια» έσπασε το φράγμα των 400.000 εισιτηρίων στο ελληνικό box office
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στις ελληνικές αίθουσες, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί το μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού.

Η υπερπαραγωγή του βραβευμένου σκηνοθέτη «έσπασε» το φράγμα των 400.000 εισιτηρίων, συγκεντρώνοντας 408.758 θεατές στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας προβολής του, σύμφωνα με τα στοιχεία του ελληνικού box office.

Η ταινία έκοψε 137.094 εισιτήρια το δεύτερο τετραήμερο, προβαλλόμενη σε 219 αίθουσες, διατηρώντας τη δυναμική της και παραμένοντας ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές του κοινού.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Toy Story 5, με 252.640 εισιτήρια κατά την έκτη εβδομάδα προβολής, ενώ, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι ταινίες: «Συμπέθεροι από Σόι 2», «Εμμονή», «Βαϊάνα», «Το Δείπνο του Φράνκο», «Η Πρόσκληση», «Μία Θέση στον Ήλιο», «Οι Δοκιμάστριες» και «Τρέξε Λόλα, Τρέξε».

Η «Οδύσσεια» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα εισπρακτικά γεγονότα της χρονιάς, με το ελληνικό κοινό να ανταποκρίνεται μαζικά στη μεγαλεπήβολη μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Η εντυπωσιακή παραγωγή, η κινηματογράφηση σε IMAX και το πρωταγωνιστικό καστ γεμάτο «αστέρες» έχουν συμβάλλει στη δημιουργία ενός ισχυρού κινηματογραφικού γεγονότος, το οποίο συνεχίζει να προσελκύει χιλιάδες θεατές.

Με δεδομένη τη δυναμική που εξακολουθεί να εμφανίζει, όλα δείχνουν ότι η πορεία της «Οδύσσειας» στις ελληνικές αίθουσες θα συνεχιστεί με εξίσου υψηλές επιδόσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Mετρό: Είσοδος ατόμου στη σήραγγα - Σταμάτησαν οι συρμοί στη γραμμή 2

09:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους: Στις 7 Αυγούστου ανοίγουν οι αιτήσεις - Voucher από 200 έως 600 ευρώ

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Μπορντό: Oι φλόγες φέρνουν και «οικονομική αποκάλυψη» - Φόβοι για τα οινοποιεία και τον τουρισμό

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Φωτιά σε διώροφο σπίτι στο χωριό Καλαφατιώνες

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Μοναχοπαίδι από το Αγρίνιο ο 27χρονος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο: Πώς έχασε τη ζωή του

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός 59χρονος πατέρας 3 παιδιών – Έπεσε από μεγάλο ύψος

08:44LIFESTYLE

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας, σβήστε τα καπνογόνα» - Βίντεο

08:36ΜΑΝΤΕΙΟ

Πυρηνικά και νερό: Μια σχέση εξάρτησης, πάει χαρούμενη στην Λάρισα η Καρυστιανού, οι ρώγες του Ανδρουλάκη

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οκτώ νεκροί από τις νέες ρωσικές επιδρομές - Ανάμεσά τους δύο παιδιά 5 και 12 ετών

08:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Οδύσσεια» έσπασε το φράγμα των 400.000 εισιτηρίων στο ελληνικό box office

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Νέος κύκλος πληρωμών - Ποιο ποσό καταβάλλεται

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Χιλή: Δεκάδες κρούσματα χανταϊού - Φόβοι για εξάπλωση του φονικού ιού

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το λάθος του δολοφόνου με το πτώμα στη βαλίτσα - Πώς βρέθηκε η Βρετανίδα στη χώρα μας

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (30/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ελλάδα: Πώς κάλυψε ο διεθνής Τύπος τον θάνατο των τριών πυροσβεστών στις πυρκαγιές «Η νότια Ευρώπη καίγεται»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Υποδοχή ήρωα σε Έλληνα πιλότο Canadair με «αψίδα νερού» - Βίντεο

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το λάθος του δολοφόνου με το πτώμα στη βαλίτσα - Πώς βρέθηκε η Βρετανίδα στη χώρα μας

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: «Ψέλλισε “συγγνώμη” πριν πεθάνει» - Τα τελευταία λόγια της 41χρονης Βάγγυς

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απειλεί να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις - Στη λίστα πιθανών χτυπημάτων Αλεξανδρούπολη, Κύπρος και Ρεβυθούσα

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ανείπωτος θρήνος κι οδύνη στο Αμάρι για τον 25χρονο Παντελή και τον 58χρονο Μανώλη - Σήμερα το τελευταίο αντίο στους δύο πυροσβέστες

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Ostreopsis ovata: Το τοξικό φύκι που έχει εισβάλει στη Μεσόγειο - Επιπτώσεις και κίνδυνοι

08:44LIFESTYLE

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας, σβήστε τα καπνογόνα» - Βίντεο

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Στα δύο ο καιρός της Πέμπτης: Έως 37 βαθμούς στα δυτικά, θυελλώδη μελτέμια που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στα ανατολικά

06:02ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Φωτιές: Μεγάλη η μάχη στα πύρινα μέτωπα – Αγωνία για την ένταση των ανέμων – Τρεις νεκροί πυροσβέστες και τρεις τραυματίες στη μάχη με τις φλόγες

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ελλάδα: Πώς κάλυψε ο διεθνής Τύπος τον θάνατο των τριών πυροσβεστών στις πυρκαγιές «Η νότια Ευρώπη καίγεται»

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Πώς εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν την ζωή τους

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (30/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός πυροσβέστης στο Γύθειο: Πώς πέθανε στο πεδίο ο 26χρονος υποδιοικητής

08:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Γι’ αυτό έχεις τη βιζιτού που πουλάει κοπέλια στην κλινική;» – Ο σκοτεινός ρόλος της συντρόφου του «Πατομπούκαλου»

06:52LIFESTYLE

Οι μεγάλες αλλαγές στον ενημερωτικό τομέα των καναλιών

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Συνελήφθη ο δήμαρχος του νησιού και τρία άτομα για τη φωτιά -Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Καρπούζι εναντίον φράουλας: Ποιο κερδίζει σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά;

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Μοναχοπαίδι από το Αγρίνιο ο 27χρονος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο: Πώς έχασε τη ζωή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ