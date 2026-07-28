Η Οδύσσεια «μαθαίνει ελληνικά» στον κόσμο - Κατακόρυφη αύξηση 5.000% στις αναζητήσεις για τη γλώσσα

Snapshot Η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει σημειώσει εισπρακτική επιτυχία με πάνω από 640 εκατομμύρια δολάρια σε εννέα ημέρες και είναι η πρώτη που γυρίστηκε πλήρως σε IMAX.

Οι αναζητήσεις για τη φράση «μάθετε ελληνικά» στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 5.000% το τελευταίο δεκαπενθήμερο, σύμφωνα με το Google Trends.

Οι πωλήσεις της Οδύσσειας στη Βρετανία έχουν αυξηθεί κατά 70% σε σύγκριση με πέρυσι, με 35.000 περισσότερα αντίτυπα φέτος έναντι 5.000 το 2025.

Η ταινία προκάλεσε διχογνωμία λόγω επιλογών όπως η χρήση σύγχρονης αγγλικής και η διαφορετική ενδυμασία των χαρακτήρων, με κάποιους να επικρίνουν και άλλους να αποδέχονται την καλλιτεχνική ματιά του Νόλαν.

Ο σκηνοθέτης δημιούργησε εναλλακτικό κινηματογραφικό τέλος λόγω της σκοτεινής και μισογυνιστικής φύσης του πρωτότυπου έργου και η ταινία αναμένεται να γίνει η πιο επιτυχημένη του καριέρας του. Snapshot powered by AI

Σε πολιτιστικό έπος εξελίσσεται η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, καθώς μεταξύ άλλων φαίνεται πως εμπνέει τους ανθρώπους να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα.

Η ταινία που αποτελεί ήδη εισπρακτικό θρίαμβο με περισσότερα από 640 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office μετά από μόλις εννέα ημέρες προβολής, έχει και ένα άλλο ιστορικό ρεκόρ καθώς είναι η πρώτη ταινία που γυρίστηκε πλήρως σε IMAX.

Η γοητεία του αρχαίου έπους του Ομήρου, που γράφτηκε πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια, δεν σταματάει εκεί.

Σύμφωνα με το Google Trends, οι αναζητήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για «μάθετε ελληνικά» αυξήθηκαν κατά 5.000%, το δεκαπενθήμερο αναμονής για την Οδύσσεια καθώς η προσμονή έφτανε στο αποκορύφωμά της.

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Μια ειδικός στις γλωσσικές τάσεις για το Preply, η Μαντλίν Ένος, είπε στους Times: «Η Οδύσσεια του Ομήρου γράφτηκε στα αρχαία ελληνικά, τα οποία διαφέρουν σημαντικά από τη γλώσσα που ομιλείται στην Ελλάδα σήμερα.

«Τα αρχαία ελληνικά προσφέρουν την ευκαιρία να ασχοληθούν πιο στενά με το πρωτότυπο κείμενο του Ομήρου και τον ευρύτερο κλασικό κόσμο, ενώ τα νέα ελληνικά μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να συνδεθούν με τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και να επικοινωνήσουν με τους ομιλητές σήμερα».

Απέδωσε στην Οδύσσεια τη δημιουργία μιας σπίθας που «μπορεί να οδηγήσει σε μια βαθύτερη κατανόηση της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας».

Οι πωλήσεις για δημοσιευμένα αντίτυπα της Οδύσσειας έχουν αυξηθεί κατά 70% από πέρυσι, με 35.000 περισσότερα αντίτυπα να πωλούνται φέτος στη Βρετανία σε σύγκριση με μόλις 5.000 το 2025.

Μετά από την προβολή του πρώτου τρέιλερ, ορισμένοι έμειναν απογοητευμένοι από κάποιες λεπτομέρειες της παραγωγής, όπως τα κοστούμια και η χρήση της σύγχρονης αγγλικής γλώσσας, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι οι άνδρες χαρακτήρες στην ταινία φορούσαν παντελόνια και όχι φούστες, καθώς και τη χρήση της λέξης «μπαμπάς» αντί για «πατέρας».

Η προβολή της ταινίας έφερε διαχωρισμό σε μια πιο συντηρητική κατηγορία ανθρώπων, με κάποιους να μιλούν για βασικές παραλείψεις και άλλους να αποδέχονται περισσότερο την καλλιτεχνική ματιά του Νόλαν.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν στα γυρίσματα της ταινίας «Οδύσσεια» / Universal Pictures

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης είπε στο Time ότι έγραψε ένα εναλλακτικό κινηματογραφικό τέλος στο ομηρικό έπος, καθώς το πρωτότυπο «είναι τόσο ζοφερό και τόσο μισογυνιστικό».

«Έπρεπε να αποκλείσω μέρος αυτού του υλικού», είπε. «Αλλά δεν ήθελα να το βγάλω εντελώς από το τραπέζι όσον αφορά στο τι λέει για τους άνδρες και τον τρόπο που διεξάγουν πόλεμο».

Η ταινία έχει γίνει μια από τις καλύτερες κριτικές του σκηνοθέτη της τριλογίας του Σκοτεινού Ιππότη, του Interstellar και του Oppenheimer σε ολόκληρη την καριέρα του.

Είναι επίσης σε πορεία να γίνει το πιο τραπεζικό του, ξεπερνώντας το The Dark Knight Rises (2012), το οποίο απέφερε 1.085 δισεκατομμύρια δολάρια.

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