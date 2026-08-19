Τι κάνουν και πώς είναι σήμερα τα τρία παιδιά του Μάικλ Τζάκσον - Οι άγνωστες ζωές τους

Snapshot Τα τρία παιδιά του Μάικλ Τζάκσον ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους, με την Πάρις να δραστηριοποιείται στη showbiz και τα αδέλφια της να παραμένουν πιο απομονωμένα από τη δημοσιότητα.

Η Πάρις μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες της με την ψυχική υγεία, αποκαλύπτοντας ότι υποβλήθηκε σε ηλεκτροσπασμοθεραπεία και έχει παλέψει με κατάθλιψη και εθισμό.

Ο Πρινς έχει αποφοιτήσει με διάκριση στη διοίκηση επιχειρήσεων και ασχολείται με φιλανθρωπικό έργο μέσω του Heal Los Angeles Foundation.

Η Πάρις και η οικογένεια βρίσκονται σε ρήξη λόγω της βιογραφικής ταινίας Michael, με την ίδια να κατηγορεί τους εκτελεστές της περιουσίας του πατέρα της για κακοδιαχείριση και την ταινία για ανακρίβειες.

Ο Μπίγκι παραμένει απομονωμένος και ενεπλάκη πρόσφατα σε δικαστικές διαμάχες σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, με τον δικηγόρο του να προσπαθεί να βρει συμφωνία μεταξύ των αδελφών. Snapshot powered by AI

Μεγάλωσαν ως μέλη της πιο διάσημης οικογένειας του αμερικανικού θεάματος.

Ωστόσο, τα παιδιά του Τζάκσον ακολούθησαν εντελώς διαφορετικούς δρόμους, με την Πάρις να στρέφεται στη showbiz και να ξεκινά καριέρα ως τραγουδίστρια, ενώ ο Πρινς και ο Μπίγκι έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τις τελευταίες ημέρες, η Πάρις – την οποία ο Μάικλ απέκτησε με την Ντέμπι Ρόου – μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την ψυχική της υγεία, αποκαλύπτοντας ότι υποβλήθηκε σε ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT), αφού προηγουμένως αναζήτησε βοήθεια σε πέντε διαφορετικά ιδρύματα και πέρασε από μια «αλυσίδα» φαρμακευτικών αγωγών.

Η Πάρις και τα αδέλφια της βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο της δημοσιότητας φέτος, με την κυκλοφορία της ταινίας Michael, η οποία αφηγείται την ιστορία του πατέρα τους και έγινε η πρώτη βιογραφική ταινία που ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις.

Το Michael αποδείχθηκε ένα αμφιλεγόμενο εγχείρημα, διχάζοντας την οικογένεια Τζάκσον και ιδιαίτερα τα παιδιά του τραγουδιστή. Η Πάρις καταφέρθηκε δημόσια εναντίον της ταινίας, ενώ οι αδελφοί της εμφανίστηκαν για να την υποστηρίξουν.

Τι απέγιναν, λοιπόν, τα τρία παιδιά του Μάικλ Τζάκσον;

Πρινς Τζάκσον

Ο 29χρονος Πρινς είναι το μεγαλύτερο παιδί του Μάικλ Τζάκσον, τον οποίο απέκτησε με την πρώτη του σύζυγο, Ντέμπι Ρόου.

Νονοί του είναι ο πρωταγωνιστής του Home Alone, Μακόλεϊ Κάλκιν, και η αείμνηστη σταρ του Χόλιγουντ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Μετά το διαζύγιο των γονιών του το 1999, ο Πρινς έζησε με τον πατέρα του στο διάσημο ράντσο Neverland και, μετά τον θάνατο του Μάικλ, μεγάλωσε υπό τη φροντίδα της γιαγιάς του, Κάθριν.

Τον Μάιο του 2019 αποκάλυψε ότι αποφοίτησε με διάκριση cum laude από το Loyola Marymount University στο Λος Άντζελες, με «έμφαση στην επιχειρηματικότητα».

O Πρινς με τον αδερφό του Μπλάνκετ

Ο Πρινς ευχαρίστησε τα ξαδέλφια του, TJ, Taryll και Taj, για τη βοήθειά τους ώστε να ολοκληρώσει το πτυχίο του στη διοίκηση επιχειρήσεων.

«Με πίεζαν συνεχώς να αποφοιτήσω και να ολοκληρώσω το πτυχίο μου όταν ήθελα να τα παρατήσω», έγραψε τότε.

«Ειλικρινά, δεν μπορώ να σου πω ακόμη αν άξιζαν όλα αυτά, αλλά είμαι περήφανος για το πτυχίο μου, γιατί πιστεύω ότι αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης και της πειθαρχίας μου».

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του γνώρισε τον Τζον Μούτο και οι δυο τους ίδρυσαν το 2016 το Heal Los Angeles Foundation.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ιδρύματος, αποστολή του είναι να «βελτιώσει τη ζωή των νέων» μέσω προγραμμάτων που τους παρέχουν δεξιότητες ζωής και τους βοηθούν να «κυνηγήσουν τα όνειρά τους».

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, μία από τις υπηρεσίες που προσέφερε το Heal ήταν η διανομή γευμάτων σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν δυσκολίες, το 2020.

Ο Πρινς υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της ταινίας Michael, στην οποία συμμετείχε ως παραγωγός και στην πρεμιέρα της οποίας έδωσε το «παρών».

Κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας, μίλησε για τα ασυνήθιστα παιδικά του χρόνια, λέγοντας:

«Όσο μεγαλώνω, συνειδητοποιώ ότι πολλά από αυτά που θεωρώ φυσιολογική ζωή δεν είναι φυσιολογική ζωή.

»Το να μεγαλώνουμε στο Neverland με τα αδέλφια και τον πατέρα μου, για εμάς ήταν απλώς να περνάμε χρόνο όλοι μαζί ως οικογένεια, αλλά στο φόντο υπήρχαν ελέφαντες και καμηλοπαρδάλεις που περπατούσαν.

»Περνούσαμε πολύ χρόνο παίζοντας επιτραπέζια παιχνίδια, διαβάζοντας βιβλία και βλέποντας ταινίες. Πραγματικά ήταν και εξακολουθεί να είναι μαγικό. Ένιωθα σαν να είχες τη δική σου προσωπική Disneyland».

Πέρυσι, ο Πρινς ανακοίνωσε ότι αρραβωνιάστηκε τη σύντροφό του, Μόλι Σέρμανγκ.

Ο Πρινς και η Μόλι ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2017 και, παρότι κρατούν σε μεγάλο βαθμό την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα, κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί μαζί σε κόκκινα χαλιά.

Πάρις Τζάκσον

Η 28χρονη Πάρις είναι το δεύτερο παιδί και η μοναδική κόρη του Μάικλ και της Ντέμπι.

Την περασμένη εβδομάδα μίλησε για την επανασύνδεσή της με τη μητέρα της, αφού η Ντέμπι χώρισε από τον Μάικλ το 2000 και έλαβε την πλήρη επιμέλεια.

Η Πάρις είπε:

«Συνδεθήκαμε όταν ήμουν περίπου 15 ετών και στη συνέχεια αρχίσαμε πραγματικά να ερχόμαστε πιο κοντά προς το τέλος της εφηβείας μου και μετά.

»Θυμάμαι ότι κατέβηκα κάτω και ήταν στο σαλόνι με τη γιαγιά μου. Μπήκα μέσα και απλώς είπα: "Γεια, μαμά". Και εκείνη είπε: "Γεια".

»Κάθισα, μιλήσαμε για λίγο και μετά βγήκαμε έξω για όλη την ημέρα και απλώς περάσαμε χρόνο μαζί. Είμαστε πολύ όμοιες».

Η Πάρις εξήγησε ότι δεν είχε ιδιαίτερες προσδοκίες όταν συναντήθηκε με την Ντέμπι και ότι αυτό τη βοήθησε να δημιουργήσει έναν στενό δεσμό μαζί της.

Η Πάρις Τζάκσον / AP

«Αν μπαίνω σε μια σχέση έχοντας προσδοκίες, πιθανότατα θα καταλήξω να απογοητευτώ ή να εκνευριστώ ή να θυμώσω και μπορεί να γεννηθεί κάποια δυσαρέσκεια.

»Όταν μπαίνω σε κάτι χωρίς προσδοκίες, δημιουργείται ένας πολύ όμορφος χώρος ώστε κάτι οργανικό να ανθίσει, ναι».

Σήμερα η Πάρις έχει καλή σχέση με τη μητέρα της, όμως οι αναμνήσεις της από τον πατέρα της είναι πιο περίπλοκες.

Έχει υποστηριχθεί ότι πλέον πιστεύει στις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος του, αφού ήρθε πιο κοντά με τις οικογένειες ανθρώπων που τον έχουν κατηγορήσει.

Η δημιουργία της βιογραφικής ταινίας Michael προκάλεσε ρήξη στην οικογένεια Τζάκσον, με την περιουσία του αείμνηστου τραγουδιστή να απαντά πρόσφατα στην Πάρις, μετά την καταγγελία της εναντίον της ταινίας. Και η Τζάνετ Τζάκσον κράτησε αποστάσεις από το φιλμ.

Η Πάρις είχε προκαλέσει αντιδράσεις όταν χαρακτήρισε τον Μάικλ «ανειλικρινή» και ως άνθρωπο που ζούσε σε μια «φαντασίωση», ενώ παράλληλα εξαπέλυσε κατηγορίες εναντίον των δύο εκτελεστών της περιουσίας του πατέρα της, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από την παραγωγή της ταινίας.

Η νομική της διαμάχη με τους Τζον Μπράνκα και Τζον ΜακΚλέιν κορυφώθηκε πέρυσι, όταν τους κατηγόρησε για οικονομική κακοδιαχείριση, έλλειψη διαφάνειας και σπατάλη πόρων της περιουσίας του πατέρα της από τον θάνατό του το 2009.

Χαρακτήρισε «ανησυχητικό» το γεγονός ότι οι Μπράνκα και ΜακΚλέιν χρησιμοποίησαν χρήματα της περιουσίας για να χρηματοδοτήσουν το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι ολόκληρο, του προϋπολογισμού των 150 εκατομμυρίων δολαρίων της ταινίας, την οποία χαρακτήρισε «αποτυχημένη παραγωγή».

Αναφερόμενη στην πλοκή της ταινίας, είπε ότι «έχει προχωρήσει» αφού οι παραγωγοί δεν ενσωμάτωσαν τις παρατηρήσεις της, υποστηρίζοντας ότι η ταινία θα «χαϊδέψει τα αυτιά ενός πολύ συγκεκριμένου τμήματος των θαυμαστών του πατέρα μου, που εξακολουθεί να ζει σε μια φαντασίωση».

Διευκρίνισε τότε «ότι δεν συμμετείχα καθόλου» και ότι γενικά δεν της αρέσουν οι βιογραφικές ταινίες, επειδή στο Χόλιγουντ υπάρχει «πολλή ανακρίβεια και πολλά εντελώς ψέματα».

Σε απάντηση, οι δικηγόροι της περιουσίας του αείμνηστου πατέρα της δήλωσαν ότι οι διαμαρτυρίες της Πάρις είναι «αβάσιμες».

Πρόσθεσαν ότι εκείνη και οι δικηγόροι της «φαίνεται να ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για παιχνίδια με τα μέσα ενημέρωσης, κάνοντας ψευδείς κατηγορίες που δημιουργούν πρωτοσέλιδα, εγείροντας συγκεκριμένες "ανησυχίες" για ζητήματα που έχουν ήδη αντιμετωπιστεί και επιλυθεί και οργανώνοντας φωτογραφίσεις για τα ταμπλόιντ, εμφανιζόμενοι στις ακροαματικές διαδικασίες με εμφανή σκηνικά αντικείμενα».

Οι δικηγόροι των Μπράνκα και ΜακΚλέιν υποστήριξαν επίσης ότι η Πάρις και ο δικηγόρος της αγνόησαν πρόσκληση για συνάντηση μαζί τους.

Η Πάρις συνέχισε την καριέρα της ως τραγουδίστρια και, κατά την προώθηση του νέου της άλμπουμ αυτόν τον μήνα, μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες της με την ψυχική υγεία και τον εθισμό.

Αυτή την εβδομάδα αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT), μια θεραπεία που περιλαμβάνει τη διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος στον εγκέφαλο και χρησιμοποιείται για την ανακούφιση σοβαρών συμπτωμάτων ορισμένων προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Η Πάρις περιέγραψε τον πόνο ως «τον πιο οξύ» που είχε νιώσει ποτέ «μέσα στο κεφάλι μου» και παραδέχτηκε ότι δεν θυμόταν τους φίλους που την επισκέφθηκαν μετά τη διαδικασία.

Αν και είπε ότι είδε αποτελέσματα από την ECT, αποφάσισε να σταματήσει όταν έμαθε ότι θα έπρεπε να συνεχίσει να λαμβάνει κάποιου είδους θεραπεία για το υπόλοιπο της ζωής της.

Η Πάρις έχει μιλήσει ανοιχτά εδώ και χρόνια για τις μάχες της με την κατάθλιψη και τη χρήση ναρκωτικών.

Το 2017, δήλωσε στο Rolling Stone ότι αρκετά από τα τατουάζ της καλύπτουν τόσο σημάδια από ενέσεις ναρκωτικών όσο και ουλές από αυτοτραυματισμό.

Αποκάλυψε ότι είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει «πολλές φορές» και στη συνέχεια φοίτησε σε θεραπευτικό σχολείο στη Γιούτα, το οποίο, όπως είπε, της έκανε «πολύ καλό».

«Είμαι εντελώς διαφορετικός άνθρωπος», είπε. «Ήμουν τρελή. Ήμουν πραγματικά τρελή. Περνούσα πολλά, όπως την αγωνία της εφηβείας. Παράλληλα αντιμετώπιζα την κατάθλιψη και το άγχος μου χωρίς καμία βοήθεια», πρόσθεσε.

Το Rolling Stone σημείωνε τότε ότι ήταν «νηφάλια και πιο ευτυχισμένη από ποτέ» και ότι το μόνο που είχε κρατήσει ήταν τα τσιγάρα με μενθόλη.

Τον Ιανουάριο του 2026, η Πάρις γιόρτασε έξι χρόνια νηφαλιότητας, γράφοντας στο Instagram: «Η νηφαλιότητα ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ».

Μπίγκι «Blanket» Τζάκσον

Ο Μπίγκι, που ήταν παλαιότερα γνωστός ως Blanket, είναι το πιο απομονωμένο από τα παιδιά του Μάικλ Τζάκσον.

Γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας το 2002, ενώ η βιολογική του μητέρα δεν κατονομάστηκε ποτέ. Έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν ο Μάικλ Τζάκσον τον κρέμασε από το μπαλκόνι ξενοδοχείου στον τέταρτο όροφο στο Βερολίνο, θέλοντας να τον δείξει στους θαυμαστές που βρίσκονταν από κάτω.

Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ήταν γνωστός ως Blanket, όμως το 2015 άρχισε να χρησιμοποιεί ένα νέο όνομα, σύμφωνα με το Today.

Ο Μπίγκι αποφεύγει τη δημοσιότητα, ωστόσο τον Απρίλιο βρέθηκε στο επίκεντρο όταν φάνηκε να παίρνει θέση στη διαμάχη μεταξύ της αδελφής του και των εκτελεστών της περιουσίας του πατέρα τους.

Ο Μπλάνκετ με τον αδερφό του

Οι εκτελεστές Τζον Μπράνκα και Τζον ΜακΚλέιν υποστήριξαν σε δικαστικά έγγραφα ότι η Πάρις προκάλεσε την κατάρρευση μιας συμφωνίας που εκείνη και τα αδέλφια της είχαν προηγουμένως αποδεχθεί.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους των εκτελεστών, η ομάδα του Μπίγκι προσπαθούσε να βρει μια συμφωνία αποδεκτή από όλους.

Οι εκτελεστές ανέφεραν στα δικαστικά έγγραφα ότι «πίστευαν πως είχαν καταλήξει σε συμφωνία, με πρωτοβουλία του δικηγόρου του Μπίγκι Τζάκσον, ο οποίος ανέφερε σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες ότι μιλούσε εκ μέρους και των τριών αδελφών και των δικηγόρων τους για τα συγκεκριμένα ζητήματα».

Ωστόσο, σύμφωνα με τους εκτελεστές, τα πράγματα άλλαξαν όταν οι δικηγόροι της Πάρις «ανεξήγητα άλλαξαν εντελώς στάση και υπαναχώρησαν από τη συμφωνία που ήταν αποδεκτή από όλα τα άλλα μέρη».

Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι η Πάρις αποσύρθηκε από τη συμφωνία ακριβώς όταν αυτή βρισκόταν στο τελικό στάδιο, επιμένοντας σε μια σειρά απαιτήσεων «ριζικά διαφορετικών» από εκείνες στις οποίες τα εμπλεκόμενα μέρη φαινόταν να είχαν συμφωνήσει μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα.